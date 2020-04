Der Vorfall ereignete sich in der Straße Am Hexendeich (Symbolfoto). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Moordeich aus einem Auto ein Portemonnaie gestohlen. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Informationen der Beamten ereignete sich der Vorfall zwischen 0.10 und 9 Uhr in der Straße Am Hexendeich. Die Täter schlugen zunächst die Seitenscheibe des VW Passat ein und entwendeten dann das Portemonnaie aus dem Handschuhfach, heißt es weiter im Polizeibericht. Zur Höhe des entstandenen Schaden gab es keine Angaben. Hinweise von Zeugen nehmen die Ordnungshüter telefonisch unter der Rufnummer 04 21/8 06 60 entgegen.