Da hatte es ein Autofahrer in Brinkum-Nord wohl zu eilig. Er fuhr los, obwohl der Zapfhahn noch steckte (Symbolbild). (Christophe Gateau/dpa)

Einen Tankschlauch hat ein 32-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag versehentlich in Brinkum-Nord abgerissen. Laut Angaben der Polizei vergaß der Mann, den Schlauch nach dem Tanken wieder zurück in die Zapfsäule zu stecken. Als der 32-Jährige dann losfuhr, war der Schlauch logischerweise noch mit dem Auto verbunden.

Da die Sicherheitsvorrichtungen aber funktionierten, trat kein Kraftstoff aus, heißt es im Bericht der Polizei. Die Beamten gehen dennoch von einer Schadenssumme von mehreren Hundert Euro aus.