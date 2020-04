Insgesamt acht Tresore bargen die Polizisten im Dreyer Hafen. (POLIZEI)

Weyhe-Dreye. Taucher der Polizeidirektion Oldenburg haben am Donnerstagnachmittag im Dreyer Hafen nach Diebesgut getaucht. Das bestätigt Polizeisprecher Thomas Gissing auf Anfrage des WESER-KURIER. Ursprung der Untersuchung des Hafenbeckens war eine Meldung von Bootsinhabern, die im Hafen ihre Boote zu Wasser ließen. Ein Boot sei dabei an einem Tresor hängen geblieben, berichtet Gissing weiter. Einige Beamte erinnerten sich dabei an einen ähnlichen Vorfall vor ein paar Jahren. So rückten am Donnerstagmittag zwei Taucherteams in Dreye an, und „kehrten das Hafenbecken auf links“, wie Gissing mitteilt. Dabei fanden sie insgesamt acht Tresore, einen Motorradrahmen sowie mindestens einen Fahrradrahmen, berichtet er weiter. Die mit Schlamm bedeckten Gegenstände wurden geborgen und sollen nun eingehend untersucht werden. Jetzt beginne „die Puzzlearbeit“, so Sprecher Gissing. Anhand von Serien- und Rahmennummern sowie Herstellerdaten sollen nun die Eigentümer der Gegenstände ermittelt werden.