Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Freitag in Stuhr von vier Tätern überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall etwa gegen 4.15 Uhr. Die vier Unbekannten hatten zunächst gegen 4 Uhr ein Taxi zu einer Bushaltestelle an der Heiligenroder Straße im Kreuzungsbereich zur Delmenhorster Straße bestellt. Sie fuhren dann im Taxi zu dem von ihnen angegebenen Ziel, einem Seniorenheim an der Weyher Straße in Brinkum. Als sie dort eintrafen, gaben die vier an, kein Geld zu haben. Sie drohten dem Taxifahrer mit einem Messer und forderten die Herausgabe der Geldbörse. Als sich der 50-jährige Taxifahrer jedoch weigerte, flüchteten die Täter schließlich ohne Beute.

„Der Taxifahrer konnte die vier Täter als 15 bis 17-jährige, südländische Jugendliche beschreiben“, heißt es im Bericht der Polizei. Alle sollen etwa 150 bis 160 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit trugen die Täter dunkle Mundschutze und dunkle Sportanzüge. Einer von ihnen trug eine Gucci-Sportjacke. Auf den Sportanzügen waren außerdem zum Teil weiße Schriftzüge. Einer der Täter hatte seitlich kurzrasierte Haare. Die vier Täter unterhielten sich in kurdischer Sprache, die der Taxifahrer aber nicht gut verstehen konnte, so die Polizei weiter.

Nun bittet die Polizei Weyhe um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Täter in der Nacht in Heiligenrode und an der Bushaltestelle gesehen hat oder wer sie nach 4.15 Uhr in Brinkum gesehen hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise zu den Personenbeschreibungen nimmt die Polizei ebenfalls telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 entgegen.