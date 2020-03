Laut den Beamten flüchteten die Täter unerkannt. (Symbolbild) (Björn Hake)

Stuhr-Varrel. Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr in ein Haus an der Brandenburger Straße in Varrel eingebrochen. Dabei nutzten sie es laut Polizei aus, dass die 82-jährige Hausbewohnerin die Terrassentür während der Gartenarbeit offen ließ. Dadurch konnten die Täter unbemerkt ins Haus gelangen und unerkannt verschwinden. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.