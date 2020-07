Die Testergebnisse werden in zwei Tagen erwartet (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Landkreis Diepholz. Aufgrund von fünf bestätigten Covid-19-Fällen in einem Wagenfelder Molkereibetrieb wurde durch das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz ein Screening entsprechend der Teststrategie des Landes Niedersachsen veranlasst. Dementsprechend wurden am Dienstag alle Mitarbeiter auf die Viruserkrankung getestet. Das teilt die Landkreisverwaltung mit. Die Ergebnisse werden innerhalb der nächsten zwei Tage erwartet. Nach Vorliegen soll über weitere Schritte entschieden werden, heißt es weiter. „Die Betriebsleitung zeigt sich sehr kooperativ und hat in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt aktiv alle erforderlichen Maßnahmen umgesetzt“, berichtet der Landkreis. Ansonsten wurden im Kreisgebiet am Dienstag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Gegenwärtig sind 14 Menschen infiziert, 267 befinden sich in Quarantäne.