Weiter günstige Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Dass es mit dem Mia-Ticket für Weyhe weitergeht, haben Bürgermeister Frank Seidel (links) und Steffen Nadrowski, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung und Umwelt, bekanntgegeben. (Plaggenborg)

Das „Mia-Ticket für Weyhe“ hat sich „tatsächlich bis Ende 2019 als Erfolg dargestellt“, sagt Steffen Nadrowski, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung und Umwelt. Das Modellprojekt, bei dem Weyher Mia-Abonnenten einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent auf Fahrten mit Bussen, Straßenbahnen und Zügen des Nahverkehrs bekommen, soll nun um ein Jahr verlängert werden. Grund sind die Corona-Auswirkungen.

„Die Corona-Delle hat ja nicht so viel Aussagekraft“, sagt Bürgermeister Frank Seidel (SPD) zur Begründung der Verlängerung. Mit dem Modellversuch, der eigentlich in diesem September geendet hätte, sollen Ergebnisse gebündelt und eine verbesserte Tarifstruktur entwickelt werden. Ziel ist, „so viele Leute, wie es geht, in Bus und Bahn zu bringen“, sagt Seidel weiter. Mit „Mia für Weyhe“ soll also herausgefunden werden, wie sich die Zuschüsse auf die Abozahlen auswirken, erklärt Nadrowski. Vergünstigte Zeitkarten sollen erforscht werden – für junge Menschen beispielsweise. „Da gibt es viele Diskussionen.“ Und für die soll es am Ende Zahlen geben.

Die jüngsten feststehenden Daten sind aus dem Jahr 2019. Dort wurden circa 600 Anträge bewilligt, teilt Nadrowski mit. Für das laufende Jahr sind die Auswertung und Abrechnung noch nicht abgeschlossen. Gerade erst seien die Schreiben an die Nutzer herausgegangen, die sich dann zurückmelden können. Der 15-Prozent-Zuschuss – in der Preisstufe C sind das 160 Euro jährlich – werde dann von der Gemeinde überwiesen.

Das gesetzte Ziel für den von Vornherein auf zwei Jahre begrenzten Versuch ab Oktober 2018 war es, die Anzahl der Mia-Abonnements in Weyhe um 100 Stück – das entspricht etwa 21 Prozent – zu steigern. Das wurde bereits im Herbst 2019 erreicht. Durch die Corona-Krise aber ist die Zahl der Abonnenten wieder stark eingebrochen. Der Höchststand lag im Dezember 2019 noch bei 629, in diesem Juli nur noch bei 553, so der Fachbereichsleiter. „Das liegt nur sieben Prozent oberhalb der 518 Tickets, mit denen das Projekt 2018 begann.“ Daher nun also die Verlängerung – gemeinsam mit den Projektpartnern, zu denen der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und die Bremer Straßenbahn AG gehören.

Weitergehen soll es nun bis Ende September 2021, vorbehaltlich der politischen Entscheidung, denn die Regelung müsse noch von den jeweiligen Gremien beschlossen werden. „Die Zuschüsse an die Inhaber der Abonnements von insgesamt circa 90 000 Euro werden dabei in etwa zur Hälfte von ZVBN und von der Gemeinde Weyhe getragen“, teilt Nadrowski mit. Die Verlängerung sei „mit den noch zur Verfügung stehenden Projektmitteln“ vorgesehen.

Bisher ist erkennbar, „dass vergünstigte Abonnements zwar teilweise die Nachfrage erhöhen können, es sich aber um fragile Erfolge handelt, die auch stark von äußeren Rahmenbedingungen abhängen.“ Mit Corona kam etwa ein „ganz anderes Mobilitätsverhalten. Leute haben den ÖPNV gemieden“, sagt Nadrowski und Seidel ergänzt: „Der Preis ist nicht alles.“ Auch Gesichtspunkte wie Pünktlichkeit, volle Züge oder Sauberkeit spielen eine Rolle. Schwankungen gebe es im Jahresverlauf aber immer mal, so Nadrowski.

Die Erkenntnis, wie Einflussfaktoren wirken, wollen die Projektbeteiligten in ihren weiteren Planungen „zum Beispiel von neuen Angeboten berücksichtigen“. Für eine endgültige Bilanz aber sei es derzeit noch zu früh. Eine Fortsetzung des Mia-Versuchs über das Jahr 2021 hinaus soll es nicht geben.