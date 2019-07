Die Raupen des Blutbären-Falters haben sich auf das Jacobskreuzkraut spezialisiert. In Stuhrbaum sind die Insekten bereits dabei. (Janina Rahn)

Stuhr. In seiner leuchtend gelben Farbe blüht das Jacobskreuzkraut an so mancher Stelle in der Gemeinde Stuhr. Dabei sieht es eigentlich gar nicht gefährlich aus. Doch die Pflanze hat es in sich – genauer gesagt Gift in sich. Dieses kann vor allem für Tiere, aber auch für Menschen gefährlich werden. Deshalb rät Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko zur Vorsicht und zur Entsorgung der Pflanze.

„Das Thema verfolgt uns schon seit ein paar Jahren“, berichtet Plitzko über das Jacobskreuzkraut und den Kampf dagegen. So trete das Kraut in einigen Bereichen der Gemeinde immer wieder auf. „Es wird nicht weniger“, kann der Umweltbeauftragte weiter berichten. In diesem Jahr hat er vor allem einen Schwerpunkt ausgemacht: „Extrem heftig ist es an der Carl-Zeiss-Straße“, teilt Plitzko mit. So gebe es auf Brachflächen im Gewerbegebiet Stuhrbaum einige betroffene Stellen. An anderen früher betroffenen Arealen wie dem Kronsbruch und am Klosterbach in Heiligenrode sowie im südlichen Gemeindegebiet halte sich der Bewuchs in diesem Jahr „in Grenzen“.

Die Ausbreitung des Jacobskreuzkrauts, bei dem es sich um eine hiesige Pflanze und nicht um einen sogenannten Neophyt, also eine eingeschleppte Pflanze, handelt, habe vielfältige Gründe, so Plitzko. Zum einen würden die Samen unter anderem bei Erdbewegungen wie zum Beispiel Bauarbeiten verteilt, aber auch in so mancher Blühmischung fand sich das Kraut früher. Der Transportverkehr kann ebenfalls zur Verbreitung der Pflanzen beitragen, wie der trockene Sommer im vergangenen Jahr, der so manch einer anderen Pflanze zugesetzt hat.

Wenn das Jacobskreuzkraut wächst, ist es zunächst nicht so gefährlich. Denn das Kraut bildet Bitterstoffe, die Tiere davon abhalten, es zu essen, so Plitzko. „Problematisch wird es, wenn man es erntet“, sagt der Umweltbeauftragte. So gingen die Bitterstoffe im Heu oder Silo verloren, die Giftstoffe – in diesem Fall Pyrrolizidinalkaloide – bleiben jedoch erhalten. Die Stoffe lagern sich in der Leber ab und werden dann schädlich. „Wenn man sie einmal aufgenommen hat, bleiben sie im Körper“, sagt Plitzko. Bei hohen Konzentrationen können sie tödlich sein.

Daher müsse auf jeden Fall versucht werden, die Pflanze in Schach zu halten. So kämpfe der Bauhof der Gemeinde schon seit Jahren dagegen an. Entweder, indem Wegeseitenränder gemäht werden oder durch das Ausreißen einzelner Pflanzen. Das Mähen bringe aber zwei Probleme mit sich, sagt Plitzko: Zum einen werden dabei auch andere Pflanzen beeinträchtigt, die eigentlich an den Seitenrändern erwünscht sind, zum anderen bleibe ein Teil der Pflanze immer stehen. „Wir müssen immer gucken, was wo die sinnvollste Maßnahme ist“, sagt der Umweltbeauftragte Plitzko.

Seit Neuestem gibt es aber auch eine tierische Hilfe im Kampf gegen das Jacobskreuzkraut. So hat Marc Plitzko an Pflanzen auf einer Fläche an der Carl-Zeiss-Straße Raupen eines ganz besonderen Falters entdeckt – und zwar des Blutbären. Die Raupen haben sich „komplett auf das Jacobskreuzkraut spezialisiert“, berichtet Plitzko. Die kleinen schwarz-gelben Insekten fressen sich an der Pflanze voll. Das sei „recht effizient“, so der Umweltbeauftragte. Er nennt zum Beispiel den Landwirt Andreas Frahm aus Schleswig-Holstein, der es mithilfe der Raupen geschafft hat, dem Jacobskreuzkraut Einhalt zu gebieten. Teilweise verschicke er sogar die Raupen, so Plitzko. „Die Raupen schaden der Pflanze extrem“, sagt er. Später werden sie dann zu einem Falter mit schwarzen Flügeln und zwei roten Punkten sowie einem langen roten Strich am Flügelrand.

Daher richtet der Umweltbeauftragte gleich zwei Appelle an die Bevölkerung: Zum einen sollten Bürger, die das Jacobskreuzkraut entdecken, dieses entsorgen. Allerdings dürfen die Pflanzen nicht auf den heimischen Kompost, da sich dort die Samen vermehren könnten. Die Kompostieranlagen der AWG seien aber geeignet. „Sie erreichen eine Temperatur, die das Gift abtötet“, so Plitzko. Wer ganz sicher gehen will, sollte die Pflanzen aber im Restmüll entsorgen.

Zum anderen sollten, falls an den Pflanzen bereits Blutbär-Raupen zu sehen sind, nur die Blütenköpfe des Jacobskreuzkrauts entfernt werden. Den Rest erledigen dann die Raupen. Wichtig sei auch darauf zu achten, dass nicht jede gelbe Pflanze gleich das Jacobskreuzkraut sein müsse, so Plitzko. „Viele Pflanzen sehen dem Jacobskreuzkraut ähnlich“, sagt er. „Man sollte sich schlau machen und die Pflanzen gezielt entfernen“, so sein Tipp.

Broschüren über das Jacobskreuzkraut gibt es im Rathaus der Gemeinde Stuhr an der Blockener Straße 6.