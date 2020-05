Tinka ist im vergangenen Jahr nach Brinkum gekommen. (Tierheim Arche Noah)

Stuhr-Brinkum. Tinka, eine mittelgroße und graue Hündin, wartet auf neue Halter. Das Tierheim Arche Noah ist derzeit ihr Zuhause. Tinka kam vergangenes Jahr mit ihren Geschwistern aus Ungarn in die Brinkumer Einrichtung. 2019 kam die Hündin auch zur Welt. Sie und ihre Geschwister hatten einen schlechten Start, alle waren mit Parvovirose infiziert. Daher mussten die Vierbeiner in den ersten Lebenswochen alle in Quarantäne. „Wenn Tinka sich wohl fühlt, ist sie witzig und albert gern rum„, sagt Mitarbeiterin Lisa Allen. Nach einer gewissen Kennenlernphase habe sie auch mit ihren Artgenossen keine Schwierigkeiten. Kleine Kinder könnten die Hündin aber überfordern. Sie braucht eine gründliche Fellpflege, da ihre Haare schnell wachsen und ihre Unterwolle rasch verfilzt. Tinka benötigt einfühlsame Menschen, welche sie an das neue Leben heranführen wollen. Daher wird auch der Gang zur Hundeschule empfohlen. „Wir wünschen uns für sie ein ruhiges Zuhause, in dem sie in ihrem Tempo dazu lernen kann“, sagt Allen.

Weitere Auskünfte zu Tinka gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10, in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Besuche der Einrichtung sind derzeit nur nach telefonischer Anmeldung möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de zu finden.