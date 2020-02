Bei den Neuanschaffungen der Stuhrer Bibliothek dürfte für viele Leser wieder etwas dabei sein. (Jonas Kako)

Ein Löwe in der Bibliothek? Den werden die Besucher in den zwei Stuhrer Standorten nicht finden – seit Neuestem aber ein Buch unter dem gleichlautenden Titel. In dem Bilderbuch von Michelle Knudsen geht es um die Regeln in einer Bibliothek – die selbstverständlich auch für Löwen gelten. Die strenge Bibliotheksleiterin Frau Pepper achtet peinlichst genau auf die Einhaltung der Hausregeln. Als ein Löwe die Bibliothek betritt, befindet sie, dass er bleiben darf, sofern er sich an die Regeln hält. Und siehe da, er benimmt sich vorbildlich. Er geht langsam, brüllt nicht, und in der Märchenstunde hört er aufmerksam zu. Aber als etwas Schlimmes passiert, bricht der Löwe sämtliche Regeln. Was nun? Das erfahren nur die Leser.

Ein ernstes Thema behandelt das Jugendbuch „Hope: Es gibt kein Zurück. Du kommst an. Oder du stirbst“ von Martin Peer. Der 19-jährige Kanadier Mathis begleitet Hope, einen elf Jahre alten Somali, auf dessen abenteuerlichen Flucht quer durch Südamerika. Kaum gestartet, heften sich ihnen zwei zwielichtige Typen an die Fersen. Nicht die einzige Herausforderung auf dem Weg.

Erziehungstipps können sich vom Stress geplagte Eltern in dem Sachbuch „Afterwork Familie: wie du mit wenig Zeit dich und deine Familie glücklich machst“ holen. Das Gefühl, die Zeit laufe davon, sei ganz normal, beruhigt Autorin Nathalie Klüver. Daher gibt sie in ihrem Buch Tipps für die Afterwork-Mutter oder den -Vater zwischen Kita, Job, Einkauf und dem Zubettgehen. Die Dreifachmutter und Bloggerin liefert in ihrem dritten Buch die Formel Humor, Routinen und Rituale.

Von der Freude und Traurigkeit des Erwachsenwerdens, vom Ende der Unschuld und von der Kraft der Anteilnahme erzählt der Roman „Für eine kurze Zeit waren wir glücklich“. Im Sommer 1961 kommt der Tod in vielen Formen nach New Bremen. Als Unfall. Als Selbstmord. Und als Mord. Zusammen mit seinem kleinen Bruder Jake scheint der dreizehnjährige Frank immer am falschen Ort zu sein. Bis das Sterben auch seine Familie heimsucht. Plötzlich tut sich die ganze Welt der Erwachsenen auf.



Die Stuhrer Bibliothek ist an zwei Standorten zu finden: In Brinkum (Jupiterstraße 1, 04 21 / 80 10 01) ist sie dienstags von 11 bis 19 Uhr und freitags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet, in Moordeich (Neuer Weg 11, 04 21 / 56 20 35) können montags von 11 bis 17 Uhr und donnerstags von 11 bis 19 Uhr Bücher ausgeliehen werden.