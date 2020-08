Die Feuerwehr löschte den brennenden Tisch (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Auf einem Kinderspielplatz in der Jupiterstraße in Brinkum ist am Mittwochabend ein Tisch in Brand geraten. Die Feuerwehr Brinkum und der Rettungsdienst wurden gegen 18.30 Uhr zu dem Spielplatz im Briseck gerufen. Der Angriffstrupp des Löschgruppenfahrzeuges konnte des Feuer dann aber schnell ablöschen, wie es im Bericht der Feuerwehr heißt. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz wieder beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.