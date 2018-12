Die Maschinen in der Backstube von Norbert und Marion Wittrock werden zum Jahresende für immer ausgeschaltet. (Karsten Klama)

Es ist das Ende einer Ära: Die Bäckerei Wittrock an der Sudweyher Straße 71 schließt zum Jahresende nach insgesamt 65 Jahren. „Es ist endgültig – man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“, sagt Norbert Wittrock, der den Laden von seinem Vater Alfred übernommen hatte, der diesen 1953 eröffnete. Seit einem halben Jahrhundert hat Wittrock gemeinsam mit seiner Ehefrau Marion die Traditionsbäckerei betrieben. „Ich bin 50 Jahre lang um halb drei in der Nacht aufgestanden, das reicht“, betont der Konditormeister, der vor allem durch sein legendäres Schwarzbrot und die süßen Kranzkuchen bekannt geworden ist.

Diese Bekanntheit zog sich bis über die Landesgrenze hinaus: Kein Geringerer als der damalige und bereits verstorbene Prinz der Niederlande – Claus von Amsberg – verköstigte einse der selbst gebackenen Schwarzbrote Wittrocks. „In den Niederlanden gab es das nicht, sodass es bei uns abgeholt und zu ihm gebracht wurde“, plaudert Norbert Wittrock aus dem Nähkästchen.

Rudi Carrell war ein Fan

Ein großer Sympathisant des Kranz- und Topfkuchens der Bäckerei war indes die Entertainer-Legende Rudi Carrell, wie sich Wittrock noch heute ganz genau an diesen besonderen Tag erinnert: „Seine Frau kam öfter vorbei. Einst kaufte dann auch Rudi Carrell bei uns ein. Zuvor tankte er gegenüber. Ich beobachtete dies und suchte hektisch meine Kamera. Als ich sie irgendwann endlich gefunden hatte, war er jedoch schon wieder weg“.

Es seien schöne Erinnerungen und tolle Zeiten gewesen, die das Ehepaar erlebt hat. „Den Kontakt zu den Kunden werden wir schon vermissen. Wir haben teilweise ihre Familienverhältnisse kennengelernt“, erzählt Marion Wittrock und wird von ihrem Mann ergänzt: „Leider sterben die Stammkunden aber langsam weg, und die jungen Leute kaufen überall ein, nur nicht mehr beim Bäcker“.

Laut Norbert Wittrock werden es viele Bäckereien in den kommenden Jahren schwer haben, da sich zudem das Essverhalten verändert habe. „Früher haben die Menschen abends Brot gegessen, heute gibt es Pizza“, erklärt er. Auch das Aussterben der Gaststätten in der Umgebung habe das Geschäft zuletzt ein wenig geschädigt. „Zu ihnen haben wir häufig Kuchen und Torten geliefert, das fiel dann weg. Es ist zuletzt einfach etwas weniger geworden“, gibt Norbert Wittrock zu.

Vorfreude auf Freizeit

Durch die genannten Gründe hat es sich zuletzt auch nicht mehr gelohnt, Lehrlinge zu haben. „Ich habe zehn bis 15 Gesellen ausgebildet. In den letzten acht Jahren stand ich aber immer alleine in der Backstube“, erzählt Norbert Wittrock. Finanzielle Probleme habe es in den 65 Jahren allerdings nie gegeben. „Wir haben viel bewegt und gutes Geld verdient“, freut sich Marion Wittrock nun auf die bevorstehende Freizeit. Was das Ehepaar ab 2019 damit anstellen möchten, wissen sie allerdings noch nicht genau. „Sicherlich werden wir viel Reisen. Ich freue mich besonders darauf, endlich ausschlafen zu können“, lacht Norbert Wittrock, der bereits als Kind die Brote aus den Öfen geholt hat.

Bevor der nächste Urlaub auf Teneriffa ansteht, wird das Ehepaar noch eine stressige Weihnachtszeit vor der Brust haben. Denn zum Abschied wollen sie ihre Kunden ein letztes Mal mit ihren Leckereien verwöhnen. Diese nahmen die bittere Nachricht der Schließung übrigens enttäuscht auf. „Einige haben geschimpft“, scherzt Norbert Wittrock, dessen Bäckerei eine der letzten in Weyhe war, die das Brot selbst gebacken hat. Abschließend bedankten sich die beiden bei ihren Kunden für die Jahrzehnte lange Treue.

Eine Bäckerei an der Sudweyher Straße 71 wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wer die Geschäftsräume unter der Privatwohnung der Wittrocks mieten wird, steht noch nicht fest. Eines ist dagegen klar: Die Erfolgsgeschichte der Wittrocks ist zu Ende geschrieben.