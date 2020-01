Freudiger Blick auf die spielerische Neuanschaffung: Die sozialpädagogischen Mitarbeiter Till Wörner (links) und Lars Thyen präsentieren den neuen, turnierfähigen Kickertisch im Jugendhaus Trafo. (Michael Braunschädel)

Das Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe bittet zu Tisch. An den Kickertisch. Das ist soweit nicht neu, denn einen Tisch gibt es dort seit etwa 15 Jahren. Neu ist: Der Tisch bekommt Gesellschaft. Die Einrichtung hat ein zweites, nagelneues Modell angeschafft. Das wird am Freitag, 24. Januar in einer Kicker-Lounge samt Elektro-DJ gefeiert. Ebenfalls laut, nicht durch sausende Bälle, sondern durch Live-Musik wird es am Sonnabend, 1. Februar. Dann spielen drei Bands – Artemis Rising, Maelføy und Still In Progress – auf der Bühne des Jugendhauses.

Elf Plastikfiguren und ein stetig rollender Ball sind auch bei dem neuen, turnierfähigen Kickertisch im Jugendhaus Trafo vorhanden. Seit Dezember steht er bereits zur Bespielung bereit. Mit der Anschaffung kommt die Einrichtung einem aktuellen Bedürfnis der jungen Menschen in Weyhe nach. Lars Thyen, sozialpädagogischer Mitarbeiter vor Ort, macht eine „stark kickerbegeisterte Jugend“ in der Gemeinde aus. Trends zeigten sich immer wieder mal. Manchmal sei es Tischtennis, seit einem halben oder gar etwa dreiviertel Jahr aber sei das Interesse am Kickern „ungebrochen“. Weil es am alten Tisch etwas hakt, das Spielfeld nicht mehr ganz plan ist – „der alte Kicker hat 15 Jahre auf dem Buckel“ – nun also die Neuerung und gleichzeitig ganzer Stolz der Einrichtung. „Ich würde behaupten, dass es in Weyhe an keiner öffentlichen Stelle einen so guten Tisch gibt“, sagt Thyen.

Deshalb: „Wir wollen den neuen Kicker feiern“, sagt Kollege Till Wörner. Und das soll am Freitag, 24. Januar, im Trafo, Kirchweyher Straße 51, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in der Kicker-Lounge passieren. Das Motto: Kickern vs. Elektro-Beats. Die sollen von dem Bremer DJ Baumstamm (Zap Ronin) kommen.

Eine gute Woche darauf hält die Jugendeinrichtung einen weiteren musikalischen Programmpunkt rund um die härteren Töne bereit. Den Weg auf die Bühne findet als eine von dreien die Band Still in Progress, deren Mitglieder aus Sulingen und Syke kommen. Sie liefern Punkrock. Zweite Gruppe des Abends ist Maelføy, die aus Ganderkesee kommen. Sie spielen melodischen Post-Hardcore mit Einflüssen aus Punk und Metalcore, heißt es.

Für die Musiker wird es der dritte Auftritt im Trafo. 2018 brachte ihnen der Sieg beim Band-Contest einen Gig beim Weyher Festival Aufmucken gegen rechts ein. Insgesamt bringt es die Band inzwischen auf mehrere Dutzend Auftritte seit der Gründung Anfang September 2017. Hörproben der Gruppe gibt es auf dem im September 2018 veröffentlichten Kurz-Album „The World In Chains“. Einen ersten Akustiksong – „Lost With You“ – brachte die Band im Sommer 2019 heraus, wie das Jugendhaus mitteilt.

Dritter Act des Abends ist Artemis Rising. Sie kommen aus Soltau und sind seit 2013 auf den Bühnen Deutschlands unterwegs, heißt es. Sie „versorgen die Republik mit einer einzigartigen Kombination aus modernem energiegeladenem Post-Hardcore und einer Neuauflage klassischer Metalcore-Strukturen“. Ihr Debütalbum „Ascension“ kam 2018 heraus. Aktuell sind sie, gemeinsam mit Maelføy, mit ihrer New-Chapter-Tour unterwegs – so nun auch in Kirchweyhe. Sie legen ihren musikalischen Fokus auf Abwechslung. „Was dabei herauskommt, sind der Monotonie trotzende Songs, die teilweise unterschiedlicher nicht sein könnten. So reihen sich fette Breakdowns und Gitarrenriffs an von Schlagzeug und Bass dominierte Rythmen, an elektronische Klänge und Ohrwurmmelodien“, schreibt die Gruppe selbst auf ihrer Facebook-Seite.

Der Einlass zum Konzert im Jugendhaus Trafo, Kirchweyher Straße 51, ist um 19 Uhr. Gespielt wird ab etwa 20 Uhr. Den Eintrittspreis können die Besucher selbst bestimmen. Je nach Selbsteinschätzung soll der Betrag zwischen drei und sechs Euro liegen. Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Jugendhauses.