Hat viele Talente ausgebildet beim FTSV Jahn Brinkum, ein Ende ist nicht in Sicht: Klaus Lange. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Mit federnden Schritten geht Klaus Lange auf dem blutorangenen Kunststoffboden voran. „Das ist mein Spielplatz, da tobe ich für gewöhnlich herum“, sagt er. Lange schiebt zwei metallene Rollkästen auseinander, streift einen Teil der Abdeckplane der Hochsprunganlage hoch und bietet mit einem Klopfen die Matte als Sitzfläche an. Ringsum verläuft die Laufstrecke. Die Sonne scheint vom klaren Himmel, eine Schulklasse der benachbarten Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum läuft ihre erste Runde, eine Schülerin unter den Ersten reißt freudig ihren Arm in die Höhe, Klaus Lange grüßt zurück.

Kaum ein Tag vergeht, an dem der Ruheständler nicht auf der Außenanlage, die der FTSV Jahn Brinkum und die Schule nutzen, anzutreffen ist. Zwischen zwei und vier Stunden sind es immer. Sport ist ein Vollzeitjob für den 74-Jährigen, der selbst wenn er sitzt eigentlich in Bewegung ist. Kopf und Hände sprechen mit.

Auf dem Gelände mit vier Laufbahnen, der Hochsprunganlage und der Sandkuhle für den Weitsprung trainiert der Spartenleiter die mittleren und großen Athleten Jahn Brinkums. Für ihn ist das kein Ehrenamt im klassischen Sinne. „Das ist für mich Normalität“, sagt er stattdessen. Obwohl auf sportlicher Seite mehrfach ausgezeichnet, war Klaus Lange überrascht, als sein Name bei der Verleihung des Stuhrer Wolfs im März fiel. Der symbolische Charakter, die Arbeit von Sportvereinen mit der Auszeichnung zu honorieren, gefiel ihm. Mit der Frage, ob er der richtige Preisträger ist, hadert er allerdings noch immer. „Ich nehme das zur Kenntnis“, sagt er, klatscht in die Hände und sagt: „Ich freue mich natürlich auch.“

Er bilde gerne den Leichtathletik-Nachwuchs aus. Sonst würde er es nicht machen. Klaus Lange hat ein Credo, das er für alle Lebensbereiche anwendet: „Was ich gerne mag, mach' ich gut“. Deshalb bringe es auch beim Sport wenig, ihn aus Pflichtgefühl zu betreiben. Der innere Ehrgeiz, ihn muss Lange manchmal bei seinen Schützlingen wecken. Es mangelt zunehmend am Willen, sich mit anderen in Wettkämpfen zu messen, beklagt er. Vor acht Jahren war er noch mit größeren Mannschaften zu Landesturnieren gefahren, heute seien es zwei, höchstens vier, die mitziehen. „In der Leichtathletik muss schon der Leistungsgedanke dabei sein“, findet Lange. Es gehe dabei nicht unbedingt ums Gewinnen, sondern darum, sein Bestes gegeben zu haben. „Ich will noch Athleten ausbilden, die das Gefühl haben, sich mit den Obersten, zumindest niedersachsenweit, messen zu können“, sagt der frühere Bremer, der die Leichtathletik-Kreismeisterschaften für die Sieben- bis 14-Jährigen jedes Jahr nach Brinkum holt.

Bei der Bundeswehr kam Klaus Lange zum Laufen, mit Vorliebe Kurzstrecke. Später wechselte er zum Teamsport, spielte 30 Jahre Handball, war als Trainer aktiv im Bremer Handballverband. So lange, bis es ihm reichte. Als der LC Hansa Stuhr fragte, ob er als Handballer mit den Leichtathleten das Werfen üben wolle, sagte er zu, merkte aber schnell, wie sehr sich beide Wurftechniken unterschieden. Der Trainerlehrschein folgte. Drei Jahre bildete er die Leichtathleten des LC Hansa Stuhr aus, die Abteilung mit 40 Kindern wechselte 2007 zum FTSV Jahn Brinkum. 130 Kinder und Jugendliche gehören der Sparte heute an, etwa 50 sind Erwachsene, die selbstbestimmt trainieren. Viele seiner Schützlinge kennt Klaus Lange von Beginn ihrer Leichtathletikkarriere an. „Ab zehn, zwölf Jahren kann man erkennen, wohin der Weg geht“, sagt ihm seine Erfahrung. Oft hat er auch Seiteneinsteiger dabei, die aus dem Mannschaftssport kommen. Basketball und Volleyball etwa. Vieles aus anderen Sportarten sei durchaus brauchbar in der Leichtathletik, wo es auch auf Körperspannung, Reaktions- und Wahrnehmungsvermögen ankomme.

Als Trainer entspannter geworden

Heute sei er als Trainer viel entspannter. Er könne eher akzeptieren, wenn Schützlinge mehr für sich als für den Wettbewerb trainieren wollen. Dagegen war er in der Vergangenheit noch stark angegangen. Einige Landesmeister hat Klaus Lange ausgebildet. Als Trainer begleitete er auch die Anfänge der erfolgreichen Sprinterin Anna-Lena Freese, die bis zu ihrem 16. Lebensjahr in Stuhr trainierte und noch heute für den FTSV Jahn Brinkum läuft. Mit Liliane Isselhorst hat der Verein eine talentierte junge Weitspringerin, mit Fenja Schäfer eine erfolgreiche 100-Meter-Läuferin, die vor ein paar Jahren bei der Deutschen Meisterschaft im Staffellauf besondere Leistungen zeigte. Klaus Lange ist zufrieden mit dem Erreichten. Die Möglichkeiten der Sparte seien immerhin begrenzt. Ein Wurfplatz fehle, die vier Bahnen auf der Laufstrecke reichten nicht aus, um selbst Turniere zu veranstalten, draußen gibt es keine überdachte Tribüne. „Für ganz oben fehlen die Mittel“, sagt Klaus Lange, dessen Lieblingsdisziplin in der Leichtathletik der Staffellauf ist. Ein Problem sei auch die Gewinnung von Sponsoren.

Klaus Lange macht die Aufwärmphasen seiner Leichtathleten mit, läuft mehrmals die Woche selbst – nach wie vor Kurzstrecke. Im Fitnessstudio des Vereins verausgabt er sich auch. Dann ist da noch die andere, ruhige Seite des Erichshofers, der sich mehr in Brinkum als in Weyhe verwurzelt sieht. Zu dieser Seite gehört auch zu verreisen und haufenweise Thriller zu lesen. Wenn Lange aufzählt, wie viele Gruppen er leitet, kommt der Zuhörer schnell nicht mehr mit. An jedem Wochentag ist er als Trainer im Einsatz – nicht nur beim Jahn. Zwei Mal die Woche ist er beim TuS Varrel gefordert, ein Mal die Woche absolvieren die Fußballer vom Brinkumer SV Konditionstraining bei ihm. Bald könnte Lange dazu noch eine Leichtathletik-AG an der KGS Brinkum leiten. Auch am Wochenende ist keine Pause. Dann sind Turniere.

Freitagabend, das ist Klaus Lange wichtig, ist allein seiner Lebensgefährtin vorbehalten. Es wird gekocht, Kniffel gespielt und geredet. Wann sich der frühere Oberbauleiter einer Fachfirma für Brandschutz sportlich zur Ruhe setzen will, kann er nicht sagen. Er blickt zum Boden: „Weiß ich nicht. Absolut keine Ahnung.“ Es ist für ihn schließlich nicht so etwas pathetisch Klingendes wie Ehrenamt. Sondern seine Normalität.