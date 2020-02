Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Ein 35-Jähriger ist am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 1 im Bereich Stuhr auf ein Stauende aufgefahren. Dabei zog er sich nach Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen zu. Der Mann war in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum auf einen stehenden Transporter auffuhr. Der wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Lastzug aufgeschoben. Der 35-Jährige kam anschließend per Rettungswagen in eine umliegende Klinik, wie die Polizei mitteilt. Die Fahrer des Transporters beziehungsweise Lastzugs blieben unverletzt. Der Transporter und das Auto des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 33 000 Euro.