Mit 30 bis 35 Traktoren, so die Polizei, blockieren Landwirte die Zufahrt zum Logistiklager von Aldi in Weyhe-Dreye. (Michael Galian)

Mit 30 bis 35 Traktoren blockieren Landwirte aus der Region seit dem frühen Abend die Zufahrt zum Zentrallager des Discounters Aldi im Ortsteil Dreye der Gemeinde Weyhe (Landkreis Diepholz). Im Bereich der Dreyer Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Lage vor Ort sei friedlich, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Die Bauern reagieren damit auf eine am Montag ergebnislos verlaufene Videokonferenz des Agrarministeriums zur schwierigen wirtschaftlichen Situation der Landwirte, die gegen zu niedrige Erzeugerpreise protestieren. In vier Wochen will Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) erneut zu einem Gespräch einladen. Dann solle es konkrete Lösungskonzepte geben, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Das reichte den Landwirten offenbar nicht. Unter anderem in Harpstedt sammelten sich am Montag Trecker-Konvois Richtung Weyhe-Dreye. Dort befindet sich ein Zentrallager von Aldi-Nord.

Mit der Aktion reagieren die Landwirte auf eine am Montag ergebnislos verlaufene Konferenz des niedersächsischen Agrarministeriums zur Lage der Bauern. (Michael Galian)

In den vergangenen Wochen hatten protestierende Bauern die Lager verschiedener Händler mit Traktoren blockiert, um ihrer Forderung nach besseren Preisen Nachdruck zu verleihen. Nach der Blockade eines Lidl-Lagers in Cloppenburg kündigte der Betreiber der Handelsketten Lidl und Kaufland, die Schwarz-Gruppe, Hilfen in Höhe von 50 Millionen Euro für die Landwirte an. Den Bauern ist das allerdings nicht genug.

An der Gesprächsrunde am Montag mit Otte-Kinast hatten Vertreter niedersächsischer Molkereien, von Aldi-Nord, Lidl, Edeka, landwirtschaftlicher Verbände sowie ein Marktexperte der Landwirtschaftskammer teilgenommen. Die Ministerin sprach von einer erkennbaren Vorwärtsbewegung und einem klaren Willen zum Dialog. „Unsere Landwirtschaft erfüllt höhere Standards. Das spiegelt sich aber nicht an der Ladenkasse wieder“, sagte Otte-Kinast. Nun sei eine gemeinsame Kraftanstrengung von Politik, Landwirten, Molkereien und Handel gefragt und keine Schuldzuweisung.

Mehr zum Thema „Trostpflaster“ Millionengeste von Lidl reicht Bauern nicht Der Discounter will 50 Millionen Euro als Unterstützung für Landwirte zur Verfügung stellen, die ... mehr »

Zu den Teilnehmern gehörte auch der Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Niedersachsen, Ottmar Ilchmann. „Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft“, sagte er im Anschluss an die Videokonferenz. Eigentlich müsste durch die vielen Bauernproteste der vergangenen Wochen überall angekommen sein, dass der wirtschaftliche Druck auf die Landwirte groß sei. Das Gespräch sei aber wenig in die Tiefe gegangen. Es habe keine Zusagen für Nothilfen gegeben, und auch keine Perspektive, wie es langfristig weitergehen solle.

Nach Vorstellung der AbL sollte der Einzelhandel als ersten Schritt Aufschläge zwecks fairer Erzeugerpreise für alle Milch- und Fleischprodukte vornehmen. Die Mehrerlöse sollten weitergegeben werden, so dass die Landwirte davon profitieren.

Auch die Grünen im Landtag bemängelten die Gesprächsrunde als unzureichend. Ministerin Otte-Kinast sehe sich noch immer nicht in der Rolle der Handelnden, kritisierte die agrarpolitische Sprecherin der Fraktion, Miriam Staudte. Erst die von der CDU weiterhin vertretene Haltung, immer mehr und immer billiger zu produzieren, habe zu der Abwärtsspirale bei den Erzeugerpreisen geführt. Keine der möglichen Stellschrauben, wie etwa die EU-Förderpolitik, werde genutzt. Die Grünen-Fraktion will zu dem Thema am Donnerstag eine Aktuelle Stunde im Landtag.