Mit Plakaten haben die Landwirte am Sonntag auf die DKMS-Aktion für Justus aufmerksam gemacht. (Gabriele Mühlenbruch-Walter)

Stuhr. Ein großer Schneemann, ein Tannenbaum, diverse Lichterketten und mehr: Insgesamt 14 Trecker haben sich an diesem Wochenende festlich geschmückt für einen Konvoi durch die gesamte Gemeinde Stuhr zusammengetan. „Auf die Idee sind wir gekommen, nachdem vor einigen Wochen so etwas vor allem auch in Nordrhein-Westfalen gemacht wurde“, erzählte Andre Schulenberg, der den Trecker-Konvoi gemeinsam mit dem Varreler Ralf Würdemann organisiert hat. Die Trecker dort sorgten nicht nur für weihnachtliche Stimmung, sondern hätten teilweise auch Zwischenstopps eingelegt, um Spenden an Einrichtungen zu überreichen. Da war die Corona-Lage allerdings noch nicht wieder so verschärft wie jetzt. Dennoch wollten auch die Stuhrer Landwirte eine ähnliche Aktion starten und überlegten, wie man den Konvoi anderweitig für den guten Zweck nutzen könnte. „Da fiel irgendwann dann der Name Justus“, erzählt Schulenberg.

Wie berichtet, ist der siebenjährige Justus aus Stuhr an Blutkrebs erkrankt und benötigt dringend eine Stammzellenspende. Gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisiert die Familie deshalb eine Online-Registrierungsaktion. Die Landwirte nahmen Kontakt mit der Mutter von Justus auf und entschieden sich, auch mit Plakaten an den Traktoren auf die Aktion aufmerksam zu machen.

„Das Ganze ist relativ spontan entstanden“, erzählte Schulenberg. Ende vergangener Woche habe man die Genehmigung für den Konvoi erhalten, kurz danach wurden die Banner gedruckt. Am Sonntagnachmittag trafen sich dann die Teilnehmer gemeinsam auf dem Hof von Schulenberg in Fahrenhorst, von wo aus die Rundtour durch die Gemeinde gegen 16.30 Uhr los ging.

Gut drei Stunden waren die hell erleuchteten Trecker in Stuhr unterwegs und fuhren dabei eine Strecke von 41 Kilometern ab. „Wir wollten gerne durch jeden Ortsteil“, erklärte Schulenberg, der sich auch erfreut zeigte angesichts der Begeisterung bei den Zuschauern, die vereinzelt an die Straße gekommen waren, um dem Trecker-Konvoi zuzusehen. Bei Facebook hatte die Aktion schnell die Runde gemacht. „Es gab auch eine hohe Nachfrage nach der genauen Route“, sagte Schulenberg. Die habe er jedoch nicht herausgeben dürfen, weil größere Corona-Versammlungen vermieden werden sollten. Denn in Bochum etwa habe ein solcher Traktor-Konvoi von der Polizei aufgelöst werden müssen, weil zu viele Schaulustige gekommen waren.

Aber auch ohne Route bekam der ein oder andere Stuhrer die vorbeifahrenden Trecker mit und stellte sich mit Wunderkerzen oder einfach nur zum Winken an den Straßenrand. „Vor allem die Kinder haben sich richtig gefreut“, sagte Schulenberg, der hofft, dass die Aktion auch nachhaltig wirkt und sich einige Stuhrer zusätzlich bei der DKMS registrieren. Die Plakate sollen nun an den Milchtankstellen in der Region aufgehängt werden, um weiterhin darauf aufmerksam zu machen. Und auch die Landwirte, die am Trecker-Konvoi teilgenommen haben, haben einen Obolus zusammengetragen, den sie an die DKMS spenden wollen.