Wer im Winter bei Kerzenschein heiraten möchte, kann das in der Wassermühle in Sudweyhe tun. (Gemeinde Weyhe)

Heiraten ist wieder angesagt: Was sich auf Bundesebene seit den vergangenen etwa fünf Jahren abzeichnet, ist mittlerweile auch in der Gemeinde Weyhe abzulesen. Neben den Eheschließungen zeigt sich auch bei den Geburten ein besonderer Trend. Zum Jahresanfang hat die Gemeinde auf diese und weitere Zahlen (Kirchenaustritte, Sterbefälle, Geburten) sowie Babynamen aus 2019 zurückgeblickt.

Im vergangenen September haben die meisten Menschen in Weyhe den Trauschein unterschrieben. Mit 29 Eheschließungen war er der heiratsstärkste Monat. Der nächste Peak in dem Monat: der 19. September 2019. Acht Ehen sind, so teilt die Gemeinde weiter mit, an diesem besonderen Datum geschlossen worden. Insgesamt belief sich die Zahl auf 145 und damit „immer noch auf einem hohen Niveau“, heißt es. Allerdings konnte „nicht der Spitzenwert des Vorjahres von 171 Eheschließungen erreicht werden“.

Auch bei den Heiratsorten stellt sich eine klare Beliebtheit für das vergangene Jahr heraus. 84 Paare ließen sich im Rathaus trauen. Doch die Gemeinde hat drei weitere Locations im Angebot.

48 Eheschließungen verzeichnete die Kommune in der Wassermühle Sudweyhe. Im Sommer können sich die Paare dort im Garten das Ja-Wort geben, im Winter sind Candlelight-Eheschließungen möglich. Elf Paare schlossen im Martha-Schubert-Haus in der Bahnhofstraße den Bund fürs Leben. Letzter der vier Heiratsorte ist das Weyher Theater. Diese Möglichkeit nutzten zwei Paare. „Man heiratet dort in der Kulisse, die aktuell aufgebaut ist“, ergänzt Detlef Plate. Der Standesbeamte hält die Trauung auf Wunsch auch auf Plattdeutsch ab. Die Frage der Fragen allerdings muss in der Zeremonie auf Hochdeutsch gestellt werden.

Fünf Hausgeburten

Fünf ist zunächst keine hohe Zahl, beim Thema Geburten in Weyhe allerdings schon. „Das haben wir sonst nicht so“, schätzte Plate ein. Regulär gebe es ein oder zwei Fälle, in denen es die Schwangere nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus geschafft habe. Weil es in der Gemeinde keine Einrichtungen für Geburten gibt und Kinder somit in umliegenden Krankenhäusern oder Geburtsstationen zur Welt kommen, werden diese, so Plate, dort auch standesamtlich beurkundet. Bei Weyher Geburten also handele es sich in der Regel um Hausgeburten. Die Zahlen könnten aber auch dadurch zustandekommen, dass Entbindungen außerhalb Deutschlands stattfinden und in Weyhe entsprechend nachgemeldet werden.

Insgesamt wurden dem Bürgerbüro für das vergangene Jahr 276 Geburten mitgeteilt – ein Plus von 44, so die Mitteilung. Im Vorjahr (2018) lag die Zahl bei 232. Die Geschlechterverteilung ist dabei ausgewogen. 2019 wurden 137 Mädchen geboren, 2018 waren es 103. Bei den Jungen lag die Zahl in 2019 bei 139, in 2018 waren es 129. Die meisten Kinder wurden – mit 32 – im Monat Juli geboren, die wenigsten – mit zwölf – im Dezember. „Bei der Namensgebung waren die Eltern, wie auch schon in den Vorjahren, wieder sehr kreativ“, heißt es vonseiten der Gemeinde, wobei Plate auch feststellen muss: „So oft werden gleiche Namen gar nicht genommen.“

Eine Häufung von sieben Fällen machte der Standesbeamte bei den drei recht ähnlichen Namen Emilia/Emilie/Emily aus. Ebenfalls sieben Mal wurde der Name Sophia beziehungsweise Sophie gewählt. Fünf Eltern(teile) entschieden sich für den Namen Lea, vier nannten ihre Tochter Carlotta und mit der alternativen Schreibweise Karlotta. Bei den Jungen ist mit sechs Nennungen der Name Theo am häufigsten vergeben worden. Fünf Neuweyher heißen seit 2019 Louis beziehungsweise Luis. Ebenfalls fünf Jungen haben den Namen Mats bekommen. Schlusslicht in der Namensrangliste ist Jonas mit vier Nennungen.

Mehr Kirchenaustritte

Die Sterbefälle in der Gemeinde Weyhe sind mit 154, was ein Minus von drei bedeutet, leicht gesunken, teilt die Gemeinde mit. Als „seit Jahren konstant hoch“ beschreibt Plate die Zahl der Kirchenaustritte. Sie ist in 2019 um 47 Fälle auf 335 gestiegen. In den Jahren 2008 bis 2018 lag der Wert zwischen 187 (in 2012) und 347 (in 2014) – macht im Durchschnitt 250 Austritte.