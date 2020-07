Die Polizei warnt vor Trickbetrügern (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr/Weyhe. Trickbetrüger treiben derzeit wieder ihr Unwesen in Stuhr und Weyhe. Wie die Polizei mitteilt, sind bei ihr in den vergangenen Wochen vermehrt wieder Strafanzeigen erstattet worden, in denen betrügerische Absichten von vermeintlichen Handwerkern und Ein-Mann-Betrieben zur Anzeige gebracht worden sind. Die Vorgehensweise ist dabei fast immer die Gleiche: Es werden Renovierungsarbeiten des Bades, Estrich- oder Trockenbauarbeiten oder Tätigkeiten für den Außenbereich wie Pflasterarbeiten oder Zaunbau angeboten. „Der Mitarbeiter kommt vorbei, bespricht den Auftrag und schickt dann ein Angebot mit einer Forderung einer Vorschuss-Zahlung für das benötigte Material“, erklärt die Polizei. Wenn der Vorschuss dann bezahlt wurde, erscheint die Firma aber nicht zur Arbeit oder erscheint nur selten und führt die abgesprochenen Arbeiten unzureichend aus. Dabei kam es unter anderem auch zu Sachbeschädigungen.

Die Polizei bittet nun Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte, die Opfer einer solchen Masche geworden sind, sich zu melden. Wer einen Vorschuss bezahlt, aber von der Ein-Mann-Firma nie wieder etwas gehört hat, sollte sich bei der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang auch noch einmal, genau zu prüfen, wem man seinen Auftrag gibt. „Zeit für eine Überprüfung des Angebotes und des Anbieters sollte man sich immer nehmen“, heißt es.