Die Polizei sucht nach Hinweisen (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Gleich zwei Trickdiebstähle hat es am Sonnabend in Stuhr gegeben. Zum ersten war es gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes im 3-K-Weg in Groß Mackenstedt gekommen. Unter einem Vorwand bat dort ein unbekannter Täter eine 48-jährige Frau um Hilfe, wodurch diese kurz abgelenkt war. Das nutzte ein zweiter Täter aus, um die Handtasche der Frau aus ihrem Auto zu stehlen. Ein weiterer Trickdiebstahl ereignete sich am selben Tag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Stuhrer Landstraße. Dort ließ eine unbekannte Täterin Münzgeld fallen und lenkte so eine 81-jährige Frau aus Stuhr ab, die gerade dabei war, ihren Einkauf in das Auto zu laden. Währenddessen stahlen zwei weitere Unbekannte die Handtasche der Frau aus ihrem Einkaufswagen. Anschließend flüchteten die drei Täter gemeinsam mit einem Auto in Richtung Bremen. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 entgegen.