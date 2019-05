Die Arbeitsgemeinschaft der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege im Landkreis Diepholz hat viele Mitstreiter gefunden. Gemeinsam helfen die Beteiligten Geflüchteten dabei, in Pflege- und Hauswirtschaftsberufe zu kommen. (Vasil Dinev)

Weyhe/Landkreis Diepholz. Kaum in einem anderen Berufsfeld zeigt sich der Fachkräftemangel so deutlich wie in der Pflege. Auch Geflüchtete und immigrierte Europäer sind begehrt auf dem Arbeitsmarkt. Um ihnen einen niederschwelligen Zugang zu ermöglichen, hat die Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege im Landkreis Diepholz die Arbeitsplatzinitiative Pflege/Hauswirtschaft für Flüchtlinge geschaffen. Das war im November 2015. Seither ist ein engmaschiges Netzwerk verschiedener Institutionen entstanden. Die Agentur für Arbeit, Bildungsträger, Pflegeeinrichtungen, Kommunen – so etwa die Stabsstelle für Integration und Inklusion der Gemeinde Weyhe – und der Landkreis Diepholz arbeiten zusammen an besseren Zukunftschancen. Allein 2018 hat die Initiative dafür gesorgt, dass von 17 Praktikanten sieben einen Arbeitsvertrag erhalten haben, drei einen Ausbildungsvertrag und zwei einen Platz in einer Lernwerkstatt.

Der Enthusiasmus der Beteiligten ist nach wie vor ungebremst, allerdings habe man in der Anfangszeit lernen müssen, dass das Vorhaben nicht innerhalb weniger Jahre abgeschlossen ist, berichtet Ivonne Beneke, die zweite Vorsitzende der Zukunftswerkstatt. Von manch langem Ausbildungsweg kann auch Alfred Schaub, Einrichtungsleiter des Pflegeheims Haus Lerchenhof in Leeste, berichten. So habe der einer Mitarbeiterin, die aus Kasachstan stammt und anfangs kaum Deutsch sprach, zehn Jahre gedauert.

Die Sprache ist elementar in der Pflege – vor allem der Fachjargon. Das Gut Retzen, das der Arbeitsgemeinschaft seit 2016 angeschlossen ist, nimmt die Schulung berufsbezogener Sprache selbst in die Hand. Im vergangenen Herbst hat die Einrichtung zusammen mit der Volkshochschule einen auf das Berufsbild fokussierten Kursus aufgelegt. Ein zweiter mit 100 Stunden soll folgen. Das Sprachniveau A1 und A2 kann erlangt werden, zwei der bisherigen Teilnehmer könnten den Kurs sogar mit B1 abschließen, berichtet Timo Körbel-Broczynski, Pflegedienstleiter der Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen. Die Kosten trägt das Unternehmen dabei selbst.

Wiederum förderungsfähig – etwa durch Jobcenter oder Agentur für Arbeit – ist ein auf das Berufsbild Pflege zugeschnittenes Angebot des Bildungswerks der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW). Das für acht bis zehn Teilnehmer ausgelegte Einstiegsprogramm für den Pflegeberuf soll Anfang September erstmals starten. Das Projekt mit einer Laufzeit von 26 Wochen und 30 Wochenstunden Unterricht richtet sich an Bewerber, die mindestens das Sprachniveau A2 vorweisen können, sagt Birgit Kunz, Regionalleiterin Kundenmanagement des BNW in der Region Verden. Der entsprechend zertifizierte berufliche Qualifizierungskurs für Flüchtlinge in der Pflege soll sechs Module umfassen, das Berufsbild, die schriftliche und mündliche Kommunikation im Betrieb, eine berufsspezifische Grundlagenvermittlung und die Berufssprache betreffen. Auch ein individuelles Coaching und optional ein längeres Praktikum gehören zu den Inhalten. Die Bewerber müssen einen Einstufungstest durchlaufen. Kirstin Hinken von der Agentur für Arbeit betont wiederum, dass einschlägige Erfahrungen in der Pflege, etwa in Form eines Praktikums oder einer Hospitation, Voraussetzung für eine Förderung seien.

Die berufliche Qualifizierung könnte in eine Ausbildung in der Altenpflege münden. Natalia Engel hat es als Leitung der Altenpflegeschule in den Ludwig Fresenius Schulen in Weyhe bislang eher mit Dokumenten Geflüchteter zu tun gehabt, die angefordert werden mussten. Denn Bewerber müssen mindestens eine der mittleren Reife oder einem qualifizierten Hauptschulabschluss entsprechende Ausbildung vorweisen. Sorge macht ihr die Generalistik im Pflegeberuf, die 2020 greifen soll. Diese verkompliziere die Ausbildung – auch für Muttersprachler.

Im Haus Lerchenhof in Leeste sind derzeit acht Geflüchtete beschäftigt, einer befindet sich in der Ausbildung. Die Beschäftigten sind zunächst in Teilzeit beschäftigt, damit sie parallel ihre Sprachkurse besuchen. Alfred Schaub weiß um den hohen Anspruch: „Man muss es wirklich wollen“, sagt er. Timo Körbel-Broczynski vom Gut Retzen hat die Erfahrung gemacht, dass viele die nötige Motivation mitbringen: „Wir haben es mit hoch motivierten Leuten zu tun.“ Der schnelle Weg sei trotzdem nicht immer der richtige. So hätten zwei Auszubildende das erste Lehrjahr in der Altenpflege wiederholen müssen, weil es an einigen Ecken doch noch haperte.

Fragen zum Thema und zum beruflichen Qualifizierungskurs beantwortet die erste Vorsitzende der Zukunftswerkstatt Gesundheit und Pflege, Rita Wegg, unter der Rufnummer 0 42 03 / 78 77 00.