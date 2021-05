Die Viertklässler Moritz (von links), Ened, Ella und Emma gehören zu den Kindern, die zusammen mit Lehrerin Sina Kirbach die Tulpenzwiebeln gepflanzt haben und sich um die wachsenden Blumen kümmern. (Claudia Ihmels)

Weyhe-Sudweyhe. Es regnet in Strömen, doch das hält eine ganze Reihe Sudweyher Grundschüler nicht davon ab, sich an der Pforte zum Schulgarten anzustellen. Dort verkauft Lehrerin Sina Kirbach mit Kolleginnen gerade frisch im Garten geschnittene Tulpen. Den Erlös will die Schule an die Aktion „Tulpen für Brot“ spenden, mit der verschiedene Hilfsprogramme für Kinder in Not unterstützt werden. Möglich wurde die Aktion an der Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe durch die Kinder in der Notbetreuung, die im November rund 1000 Tulpenzwiebeln in die Erde gebracht hatten.

„Wir waren auf der Suche nach einem humanitären Projekt, das trotz Corona funktioniert“, erzählt Sina Kirbach, wie man auf „Tulpen für Brot“ aufmerksam wurde. Die Aktion, die aktuell unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidenten Stefan Weil (Niedersachsen) und Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) steht, findet bereits zum 28. Mal statt. Der Erlös kommt der Aktion Peruhilfe, der Deutschen Welthungerhilfe und der Deutschen Kinderkrebshilfe zugute.

Im Garten der Grundschule Sudweyhe nimmt das Tulpenfeld einen beachtlichen Teil der Fläche ein. Eingepflanzt wurden sowohl Zwiebeln für gelbe als auch für rote Tulpen. Damit sie wissen, wo welche Farben wachsen, haben die Kinder die entsprechenden Bereiche des Beetes extra mit Bildern versehen, die rote oder gelbe Tulpen zeigen. „Ich habe beim Einpflanzen der Zwiebeln und beim Malen der Bilder geholfen“, berichtet der zehnjährige Moritz. Beim Pflanzen sei es wichtig gewesen, einen Abstand zwischen den einzelnen Zwiebeln zu lassen. „Das Pflanzen hat mir Spaß gemacht, ich arbeite zu Hause auch viel im Garten“, sagt der Viertklässler.

Auch Emma, Ella und Ened gehören zu den Kindern, die sich um die Tulpen kümmern. „Wir haben zwischendurch auch das Unkraut entfernt“, erzählt die zehnjährige Emma und Ened (neun) ergänzt, dass sie die Pflanzen natürlich auch regelmäßig gegossen haben - wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Dabei durften sie aber auch die anderen Pflanzen im Schulgarten nicht vernachlässigen. „Wir haben auch Kürbisse gepflanzt“, verrät Ella (zehn).

Aufgrund der derzeitigen Corona-Kontaktbeschränkungen können die Schüler die geschnittenen Tulpen nicht an einem Marktstand verkaufen, auf große Resonanz trifft die Aktion aber trotzdem. Die Eltern geben ihren Kindern das Geld passend mit, eine Tulpe kostet 70 Cent. Die Kinder können ihre Tulpen dann an bestimmten Tagen in der zweiten großen Pause am Schulgarten abholen. Laut Lehrerin Sina Kirbach sind so bereits 602 Tulpen verkauft worden, was einen Erlös von 421,40 Euro bedeutet. Dazu kommt eine Spende von 149,20 Euro, sodass insgesamt bereits 570,60 Euro zusammengekommen sind. „Bislang“, betont Sina Kirbach, denn noch stehen einige Tulpen im Schulgarten, die in den kommenden Tagen auch noch verkauft werden sollen.