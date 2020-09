Die Sporthalle 1 der KGS Brinkum ist aufgrund von erheblichem Sanierungsbedarf bereits 2019 geschlossen worden. Bis sie wieder öffnet, wird es nun wohl noch etwas länger dauern als geplant. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Die Sanierung der Turnhallen an der KGS Brinkum werden dieses Jahr nicht mehr starten. Das machte die Gemeindeverwaltung am Dienstag im Schulausschuss auf Nachfrage deutlich. Eigentlich hatten die Arbeiten an den beiden Sporthallen in diesem Sommer beginnen sollen. „Dieses Jahr werden Sie kein Baugeschehen an den Sporthallen mehr wahrnehmen können“, erklärte Silvia Heyer, Fachdienstleiterin für Hoch-, Tief- und Landschaftsbau, auf Nachfrage von Gemeindeelternrat-Mitglied Uwe Breuer.

Zu der Verschiebung kommt es unter anderem aufgrund der Corona-Krise. Denn die Vergabe der Architektenleistung sollte eigentlich bereits im März dieses Jahres erfolgen, wurde dann aber durch den Lockdown noch mal bis in den Mai hinein verschoben. Derzeit laufen die Planungen für die Sanierung: „Hinter den Kulissen passiert eine ganze Menge“, sagte Heyer. So sei das beauftragte Architekturbüro gerade dabei, eine Beprobung der Baufläche vorzunehmen. „Die Hallen sind aus einer Zeit, wo teilweise Asbest verbaut wurde“, erklärte Heyer. Außerdem sei der Beton teilweise schadhaft, sodass man gucken musste, in wieweit dieser neu gemacht werden muss. Man habe auch überlegt, zumindest schon mit einem Teil der Arbeiten in diesem Jahr zu beginnen. Das hätte sich jedoch nicht als sinnvoll erwiesen. Die Schüler der KGS Brinkum müssen sich also noch ein wenig länger in Geduld üben, bis sie in die frisch renovierten Sporthallen zurückkehren können.