Auf dem Parkplatz waren zahlreiche alte Boliden zu sehen, darunter Modelle Borgwards. (Vasil Dinev)

Stuhr-Brinkum. Erst die Wahlen, dann das Vergnügen: Zur 30. Norddeutschen Oldtimer-Show, verbunden mit einem verkaufsoffenem Sonntag, fanden sich rund 300 Fahrzeuge in Brinkum ein und säumten die Syker sowie die Bassumer Straße.

Entsprechend stolz war Mitorganisator Peter Bruns von der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) über die Auswahl an Fahrzeugen. Ob Coupé, Cabrio oder LKW – wer ein mindestens 30 Jahre altes Gefährt besitzt, war hier willkommen. „Das sind tolle Fahrzeuge“, erzählte Bruns. „Auch der Borgward-Club war mit einem Großaufgebot hier. Da war die ganze Palette des Konzerns dabei“, merkte Kollege Henner Lothar an.

Ein Borgward P100 schaffte es auch auf die Liste der Nominierten für den Oldtimer-Preis. Doch den ersten Platz sahnte ein anderes Modell ab: ein Mercedes 280 SL Automatic, Baujahr 1971. Zustand und Originalität des auch als Pagode bekannten Wagens mit seinem leicht gewölbten Dach überzeugten die Jury am Ende. "Das Bewertungsteam hat es sich nicht einfach gemacht. Es ging um Nuancen", sprach Bruns von einer schwierigen Aufgabe. "Dabei würdigte Bruns auch das Engagement und die Hingabe aller Besitzer: "Oldtimer kämpfen das ganze Jahr gegen Rost, weil sie unten offen sind."

Stolzer Besitzer des ausgezeichneten Oldtimers ist Ingo Wendelken aus Ritterhude. „Es sind so viele schöne Autos hier. Den Preis zu gewinnen, ist ganz toll. Das hat mich riesig gefreut, da kann man nicht von ausgehen“, sagte er nach der Verleihung. Es sei der erste Pokal gewesen, den er für seinen Oldtimer bekam. „Ich habe ihn erst seit drei Jahren“, erzählte er. Auf der Oldtimer-Show in Bruchhausen-Vilsen habe er ihn zum Verkauf gesehen – und nicht lange gezögert. „Das Auto war schon immer mein Traum“, verriet er. Sein Wagen sei vor acht Jahren bei einem Fachmann in Köln restauriert worden. „Derzeit muss ich ihn nur pflegen und warten“, sagte Wendelken: „Ich denke, die nächsten zehn Jahre wird er auch keine Probleme machen.“ Für ihn sei der Oldtimer nicht nur Hobby, sondern auch „ein bisschen Wertanlage“. Von sieben bis acht Prozent Rendite durch die Wertsteigerung sprach er – die Wartungskosten eingerechnet.

Einen Exoten unter all diesen Exoten präsentierte dabei auch der Landesverband Niedersachsen des Deutschen Roten Kreuzes: Einen Mercedes L 312 Küchenwagen, Baujahr 1958, Höchstgeschwindigkeit 78 Kilometer pro Stunde. Bis 1995 war der noch regulär im Einsatz, erzählte Andreas Bruns, unter anderem beim Grubenunglück in Lengede 1963. „Im Film sieht man das Auto auch durchs Bild fahren“, sagte er weiter. Mit dem 200-Liter-Kessel, der mit Thermoöl beheizt wird, ließen sich problemlos 500 Menschen bekochen. Hinzu kommen ein 100-Liter-Teekessel, vier Brennstellen und eine Bratvorrichtung. „Man kann Holz, Kohle oder Heizöl als Brennstoff nutzen – was eben gerade da ist. Früher hat man sich da noch richtig Gedanken gemacht“, meinte das DRK-Mitglied. Noch immer werde der Küchenwagen ein, zwei Mal im Jahr für interne Zwecke genutzt und regelmäßig von Freiwilligen gewartet. Der Ausflug nach Brinkum hat sich auch für Bruns und Kollegen gelohnt: „Es sind viele, viele Interessierte und Wissbegierige hier. Das macht Spaß.“

Ähnliches Feedback erhielten auch die Organisatoren Peter Bruns und Henner Lothar. „Alle waren begeistert und sprachen von der schönsten Ausfahrt in den vergangenen Jahr“, sagte Lothar. Da das Wetter beständig blieb, fanden sich bis 13 Uhr auch zahlreiche Fahrer und Schaulustige ein.