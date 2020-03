Derzeit läuft der Prozess gegen die frühere Inhaberin einer Kindermoden-Kette (Symbolbild). (Björn Hake)

Verden/Stuhr. „Die Schuldnerin hat den Betrieb zu keinem Zeitpunkt kostendeckend geführt, und sie hatte auch den Überblick verloren, wo der Geschäftsbetrieb steht“. Diese und weitere Feststellungen hat am Montag der Insolvenzverwalter und Gutachter im Landgerichtsprozess gegen die frühere Inhaberin einer Kindermoden-Kette getroffen. Der 52 Jahre alten Frau aus Stuhr wird Betrug in zahlreichen Fällen zur Last gelegt.

Der Verdener Jurist erläuterte am dritten Verhandlungstag vor der großen Wirtschaftsstrafkammer unter anderem, wie sich die Situation des Unternehmens in den Jahren 2012 bis 2015 darstellte. Mit Ausnahme von 2014 habe es „durchweg Verluste“ gegeben. Mit Beginn der sogenannten Kettengeschäfte 2015, im Zuge derer die Angeklagte ihre Partner um etwa zehn Millionen Euro betrogen haben soll, war der Umsatz sprunghaft um fast das Vierfache auf über 27,7 Millionen Euro gestiegen; der Verlust betrug 7,1 Millionen.

Die Buchhaltung sei nicht das gewesen, „was wir unter einer aussagefähigen Buchhaltung verstehen“, so der Zeuge. So habe die Buchhaltung auch keine Angabe zu Darlehensverpflichtungen treffen können. Bei der Ermittlung des Warenbestands habe man zudem nicht auf das eingesetzte Warenwirtschaftssystem zurückgreifen können. Dieses sei nicht gepflegt worden, „wir mussten zählen“. Ende 2016 war es zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens gekommen. Als Insolvenzverwalter habe er „nur die Möglichkeit gesehen, dass jemand Drittes den Geschäftsbetrieb auf völlig neue Füße stellt“. Die einzige Chance sei ein völliger Neuanfang gewesen. Eine Bremer Unternehmens-Gruppe hatte rund 30 Filialen übernommen.

Als Zeugin wurde auch eine ehemalige Mitarbeiterin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gehört. Sie berichtete über umfangreiche Vorermittlungen ab 2014 hinsichtlich „unerlaubter Einlagegeschäfte“. 40 von 52 Darlehen mit einer Gesamtsumme von elf Millionen Euro sollen damals offen gewesen sein. Die Geschäfte seien „vorwiegend über Darlehen finanziert“ worden.

Was der Angeklagten zur Last gelegt wird, basiert auf umfangreichen Ermittlungen, die zunächst von der Steuerfahndung Hannover und der Staatsanwaltschaft Verden geführt worden waren. Dann übernahm die Stader Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen das Verfahren. Am zweiten Tag der Hauptverhandlung vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts hatte ein Polizist geschildert, wie der Analysebericht zum Hauptblock der Anklage entstanden war. Man habe sich eingehend damit beschäftigt, ob den Lieferketten „existente“ Ware zugrunde gelegen habe oder nicht. Dies sei auf Basis der „Anzeigen der Geschädigten“ geschehen und mittels Gegenüberstellung von Ein- und Verkaufsrechnungen des Unternehmens der Angeklagten. Bei der Ermittlung der Bestandsumfänge und dem Abgleich habe sich ergeben, dass keine Sonderposten-Einkäufe getätigt wurden. Im Zuge der Zeugenbefragung war damals deutlich geworden, dass das Warenwirtschaftssystem des Kindermode-Unternehmens wohl noch zu beleuchten sein wird. Die Frau selbst hatte zuvor bei der Abhandlung des Berichts eingeworfen, die vorliegende Aufstellung der Fälle enthalte „viele Fehler“.

Zu den Vorwürfen wird sich die Angeklagte nach dem bisherigen Plan am vierten Prozesstag, 13. März, äußern. Ihr wird auch vorgeworfen, 2016 in 86 Fällen die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung, insgesamt 140 000 Euro, nicht zu den Fälligkeitsterminen abgeführt zu haben. Eine zweite Anklageschrift der Staatsanwaltschaft umfasst zudem weitere fünf Fälle von Betrug aus dem Jahr 2014.