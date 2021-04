Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen eine Tankstelle an der Bremer Straße in Brinkum-Nord überfallen. Wie die Polizei berichtet, lässt sich anhand von Videoaufzeichnungen nachvollziehen, dass sich der Täter gegen 5.09 Uhr der Tankstelle vom Gelände des Ochtum-Parks her näherte und den Verkaufsraum betrat. Zunächst hielt er sich vor dem Verkaufstresen auf, ehe er sich dahinter begab, die Angestellte mit einem etwa 20 Zentimeter langen Küchenmesser bedrohte und sie aufforderte, die Kasse zu öffnen. Das tat die 60-Jährige und der Täter entnahm daraus rund 300 Euro Bargeld, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung der Landesgrenze Bremen. Verletzt wurde niemand.

Trotz einer umfangreichen Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht fassen. Daher suchen die Beamten jetzt Zeugen. „Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person mit schlanker Statur, schwarzen Haaren und südländischem Erscheinungsbild. Sein Alter wird auf 18 bis 20 Jahre geschätzt und seine Körpergröße auf 170 Zentimeter“, so die Beamten. Während der Tat trug er nach Polizeiangaben eine blaue medizinische Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine dunkle Jogginghose mit weißem Aufdruck der Marke Puma sowie eine schwarze Winterjacke, darunter einen dunklen Kapuzenpullover. Die Kapuze war über den Kopf gezogen. Besonders aufgefallen sei das leichte „Humpeln“ des Räubers, so die Polizei weiter. Laut Aussage der Angestellten habe er akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen können, nimmt die Polizei Diepholz unter der Rufnummer 05441/9710 entgegen.