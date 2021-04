Die Fahndung der Polizei, auch auf Bremer Seite, blieb bislang erfolglos (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Brinkum. Kurz vor Ladenschluss haben Unbekannte am Donnerstag eine Tankstelle an der Bremer Straße in Brinkum-Nord überfallen. Sie flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Bremen. Gegen 22.50 Uhr betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. „Ein Täter ging zielgerichtet auf die Kassiererin zu und forderte das Bargeld aus der Kasse. Dabei drohte er der Frau mit einem Messer“, schildert Polizeisprecher Thomas Gissing. Der zweite Täter habe an der Tür gestanden und „Wache“ gehalten. Nachdem die Kassiererin das Geld in einen roten mitgebrachten Stoffbeutel gelegt hatte, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Bremen. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen, auch auf Bremer Seite, blieb laut Polizei erfolglos. Beide Täter werden als Mittzwanziger beschrieben mit deutlich unterschiedlicher Größe. Einer von ihnen ist etwa 1,60 Meter, der andere etwa 1,85 Meter groß. Der Größere trug eine schwarze Jacke mit roten Applikationen darauf und eine dunkle Hose. Der Zweite trug ebenfalls eine schwarze Hose und eine dunkle Kapuzenjacke, heißt es von der Polizei. Hinweise auf die Verdächtigen, den auffälligen Stoffbeutel oder andere Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz unter der Rufnummer 05441/9710 entgegen.