Stuhr-Moordeich. Die Feuerwehr Stuhr ist am Sonnabendnachmittag um 14.30 Uhr alarmiert worden. Laut Christian Tümena, Gemeindepressesprecher der Feuerwehr Stuhr, ist nach einem kurzen, aber heftigen Regen in Verbindung mit starkem Wind an der Gabriele-Münter-Straße im Ortsteil Moordeich ein Baum samt Wurzel umgestürzt und auf die Fahrbahn gefallen. Der Baum konnte mittels Muskelkraft von der Fahrbahn geräumt, so dass die Straße wieder frei wurde. Die bereits vorbereitete Kettensäge musste nicht mehr eingesetzt werden.