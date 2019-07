Die Täter beschädigten einen Bagger auf einem Firmengelände (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Dreye. Zu einer Sachbeschädigung auf einem Firmengelände an der Industriestraße in Weyhe ist es zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, gekommen. Laut Polizei beschädigten unbekannte Täter die Front- und Seitenscheibe eines Baggers. Zeugen bittet die Polizei in Weyhe, sich unter der Rufnummer 04 21 / 8 06 60 zu melden.