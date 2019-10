Normalerweise locken Rohbauten eher selten Einbrecher an – in Kirchweyhe kam es anders (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Unbekannten Tätern ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelungen, in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofsstraße in Kirchweyhe zu gelangen. Aus zwei, noch im Bau befindliche, Wohnungen entwendeten die Täter laut der Polizei Werkzeuge und ein Laptop. Die genaue Schadenshöhe stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.