Der Wagen stand auf dem Hof des Autohauses (Symbolbild). (Björn Hake)

Zum Diebstahl eines Autos ist es irgendwann in der Zeit vom Montag, 23. Dezember, bis Freitag, 27. Dezember, in Seckenhausen gekommen. Der Wagen der Marke Kia wurde laut Polizeiangaben vom Gelände eines Autohauses auf unbekannte Weise entwendet. Der Verkaufswert wird mit 40 000 Euro angegeben. Der Wagen soll verschlossen auf dem freizugänglichen Hof des Autohauses gestanden haben, so die Polizei weiter.