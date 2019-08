Jemand muss innerhalb eines kleinen Zeitfensters zwei Bauarbeiter bestohlen haben (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch auf einer Baustelle in Kirchweyhe am Heidfeldweg eine Geldbörse und zwei Handys gestohlen. Nach Angaben der Polizei muss sich die Tat zwischen 11.40 Uhr und 12.15 Uhr abgespielt haben. Während die beiden geschädigten Bauarbeiter im ersten Geschoss des Rohbaus arbeiteten, entwendete der Täter Geld und Telefone aus dem Erdgeschoss. Zeugen bittet die Polizei in Weyhe, sich telefonisch unter 04 21 / 8 06 60 mit ihr in Verbindung zu setzen.