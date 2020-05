"Guten Abend", tönt es täglich vom Grundstück von Jörn Meyer, bevor er zum Lied ansetzt. (Vasil Dinev)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Bei ihm ist es nicht fünf vor zwölf, sondern immer fünf vor sieben. Jeden Abend hängt sich Jörn Meyer die Akustikgitarre um und spielt auf seinem Hof ein Lied, meist Blues-lastig, rauchige Stimme, perfektes Fernweh-Flair. Er macht das für die Nachbarn und die Menschen vor dem Bildschirm. In Anlehnung an die Radioansage „Good Morning, Vietnam“ in dem gleichnamigen Hollywood-Streifen begrüßt er seine Zuhörer lautstark, mit weit von sich gestreckten Armen. Nur, dass es nicht Vietnam ist, sondern Groß Mackenstedt. Wo genau, das möchte Meyer nicht an die große Glocke hängen. Es soll bei den paar Nachbarn bleiben, die ihm mit genügend Abstand von der Straße aus zuhören, wenn er loslegt. Mit Verstärker – der steht auf der Mülltonne – und unverstärkter Stimme.

Jeden Abend seit dem 17. März geht das so. Am Tag nach den Schulschließungen durch die Corona-Pandemie. „Da habe ich zum ersten Mal Videos gesehen von Menschen in Rom, die auf dem Balkon standen und Musik machten“, erzählt Meyer. Er wollte auch etwas unternehmen und stellte sich die ersten zwei Abende auf den Balkon seines Hauses. „Da stellt man dann fest: Stuhr ist nicht Rom“, sagt er und lacht mit kehligem Lachen darüber, dass manche Nachbarn ihre Fenster schlossen. Der Nähe und Akustik wegen verlegte er sein Ein-Lied-Konzert fortan vor den Carport, seine Lebensgefährtin filmt ihn mit der Handykamera. Ganz simple Einstellung, seither immer dieselbe. Ein bisschen wie Andy Warhols Gesetz der Serie, sagt Jörn Meyer, der Kunst studiert hat. Alles ist Wiederholung, nur die Details verändern sich.

Er steht jeden Abend da in Freizeitkleidung, Fleecejacke und Schiebermütze. Ein Paar Hosenträger hier, ein passender Hut da, um sich optisch der Liedauswahl anzupassen. Mehr Aufhübschen ist nicht. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zu Jörn Meyers Bühnen-Ich Captain Candy. Mit der gleichnamigen Bremer Band mit fast 30 Jahren auf dem Buckel spielt er überall, wo Stimmung gefragt ist, und alles, was irgendwie rockt oder soulig angehaucht ist. Der Kapitän der Hausband des Radiosenders Bremen Eins ist eine Glitter-Figur mit ordentlich Gel in der Frisur. Aber sich schick machen, so ist die Krise nicht. „Das passt nicht. Das gerade ist keine Glitter-Zeit“, sagt Jörn Meyer.

Damit meint der 49-Jährige auch die Krise, in der sich seine Branche befindet. Konzerte sind abgesagt, der Kalender von einem Tag auf den anderen ausradiert. „Fünf große Konzerte hätte ich im Mai gehabt“, sagt er. „Fünf“, wiederholt er, „alles weg“. Cover-Musik, sagt Meyer, ist eng verbandelt mit der Gastronomie. Entsprechend groß sei die Angst, dass es einige Spielstätten nicht schaffen werden. „Vielen Kollegen geht es richtig schlecht. Wer davon lebt, für den ist das eine Katastrophe.“ Der Groß Mackenstedter hofft, dass es im Dezember weitergeht auf der Bühne. „Was fehlt, ist das Machen, vor den Leuten zu spielen“, sagt er.

Dabei war es schon vor Corona nicht einfach. Veranstalter von Stadtfesten planen selten nur noch mit Live-Bands, da legen DJs auf und trällern die Mallorca-Sternchen. Er selbst sei da noch in einer komfortablen Lage, da er zur Not auch immer alleine auftreten könnte: „Als Sänger mit Gitarre hast du ja trotzdem einen Song.“ Außer Frontmann von Captain Candy ist er unter anderem noch ein Teil des Akustik-Duos „Die Zwei“.

Auf seinem Hof spielt Jörn Meyer nie eine Zugabe. „Das würde den Gedanken konterkarieren. Ich will daran erinnern, dass Musik etwas Kostbares ist“, sagt er. Bis dahin profitieren die Nachbarn, Musikerkollegen und Verwandten täglich von dem kurzen Aufbegehren gegen die Krise, das nie mehr als fünf Minuten dauert. Viele freundliche Worte hat er bekommen – vom anwesenden Publikum und dem aus dem Netz. Auf der großen Bühne braucht er drei Songs zum Aufwärmen, sagt Jörn Meyer. Jetzt hat er nur einen Zeit. Und er ist sofort da.

Nach kurzer Erklärung zur Songauswahl legt er los, wiegt sich mit der Gitarre, rutscht das Griffbrett zuweilen auch mit dem Bottleneck entlang, manchmal hebt ein Bein vom Boden ab. „Sweet home Alabama, where the skies are so blue“, singt er an einem wolkenlosen Abend in Stuhr. Nachbarn wippen mit den Füßen, singen den Refrain beim Finale mit, klatschen zum Takt. Kinder kurven mit ihren Fahrzeugen die Straße entlang. Ein Paar aus der Nachbarschaft mit dem Hund an der Leine hat sich auf einen Zaunpfeiler gesetzt. Sie seien eines Abends beim Gassigehen dem Gesang gefolgt. Nun ist es das allabendliche Ritual. Das ist es auch für Elke Waßmann aus der Nachbarschaft. „Das ist unser Highlight des Tages“, sagt sie strahlend. Der abendliche Song schenke Freude, außerdem rücke die Nachbarschaft enger zusammen.

Die Liedauswahl trifft Meyer relativ spontan. Eingependelt hat sich, dass er das Wochenende temporeich einläutet und sonnabends einen Partykracher spielt. Sonntags erklingen ruhigere Töne. Die Auswahl richtet sich auch nach Anlässen, Geburtstagen zum Beispiel. So bekam Eric Clapton mit „Cocaine“ ein Ständchen an seinem Ehrentag. Karfreitag ertönte „I Don‘t Know How to Love Him“ aus dem Musical Jesus Christ Superstar. Wobei das eine seltsame Begebenheit ist, denn es war das erste Mal, dass Jörn Meyer überhaupt an dem Feiertag spielte. Das Osterfest begleiteten zudem die Lieder „Knockin’ on Heaven’s Door“ und „Let The Sunshine In“ aus „Hair“.

Schon jetzt ist es eine lange Liste mit Titeln, die Jörn Meyer aufheben will. Für zukünftige Grillabende, bei denen Erinnerungen wach werden an diese besondere Zeit. Wenn das alles vorbei ist, möchte der Musiker für die Nachbarschaft ein großes Konzert geben, werden die Campingstühle raus geholt und wird es gekühlte Getränke geben. Diese Pläne liegen noch in ungewisser Zukunft. „Bleibt gesund. Bis morgen Abend“, ruft er den Nachbarn zu und ist kurz darauf wieder im Haus verschwunden.

Für den Moment gilt: „Geplant war da nichts und ist da nichts.“ Der Kapitän jedenfalls ist da. Mit Gitarre und Verstärker, immer fünf vor sieben.