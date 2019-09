Neues Futter für die frischgestrichenen Wände: In der Künstlerstätte Heiligenrode wurde am Sonnabend die Ausstellung von Stipendiat Christian Retschlag eröffnet. (Vasil Dinev)

Stuhr-Heiligenrode. „Was man von hier aus sehen kann, ist sehr übersichtlich“, sagte ein Betrachter mit leichter Verwunderung an der Tür zum kleinen Ausstellungsraum in der Künstlerstätte in Heiligenrode. Damit meinte er die vier Bilder von Christian Retschlag, die an zwei Wänden hängen – und das alles in Anlehnung an den Titel der Ausstellung: „Was man von hier aus sehen kann“. Dort, im Eingangsbereich und im großen Raum präsentiert der derzeitige Kunststipendiat der Gemeinde Stuhr die Ergebnisse seines zehnmonatigen finanzierten Aufenthalts in Heiligenrode.

Am Sonnabendnachmittag war zur Vernissage geladen worden, der ungefähr ebenso viele – oder vielleicht treffender: wenige – Interessierte gefolgt, wie Kreationen zu sehen waren. Es handelt sich um inszenierte Fotografien und ein Objekt mit immer wieder überraschenden Motiven. So wie die Maus, die in einem Heft zu lesen scheint, bei genauerem Hinschauen aber vielleicht doch nur ihren Schnurrbart putzt. Oder der wohl bekannteste deutsche Fußballspieler Uwe Seeler in dreifacher Aktion auf einer eher filigranen Vase. Bei so wenigen Exponaten kam immerhin das Strahlen der frisch renovierten Räume bestens zum Tragen – und eine Betrachterin empfand die Öfen leise als „ohnehin viel schöner als manche Ausstellungswerke“.

In ihrer Begrüßung erwähnte Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Klomburg, dass Retschlag nunmehr der 52. Stipendiat hier sei; im Herbst werde das 30-jährige Bestehen der Künstlerstätte Heiligenrode begangen. Für Klomburg zeigten die Fotos, die Silbergelatineabzüge, „Situationen zwischen der Wirklichkeit und dem Wahrscheinlichen“. Sie wünschte den Gästen „neue Einsichten und Anregungen“.

„Dieses Stipendium habe ich von Anfang an verfolgt – es aber leider nie selbst bekommen“, mit seinen einleitenden Worten sorgte der ältere Laudator Rolf Bier für Schmunzeln. Der Kunstprofessor hatte auch einige witzige und kryptische Bemerkungen an die Einleitung seiner Rede gestellt: „Die Ausstellung ist unerwartet sparsam. Ich werde also auch über einige Werke reden, die nicht hier zu sehen sind wie das auf der Einladungskarte. Retschlag ist ein äußerst skrupulöser Fotograf, dessen Auslöserdaumen wohl verkümmert ist.“

Ein fotografisches „Panoptikum“, das bedächtig wachse, nannte Bier die eigenwillige, verwunderliche Welt, die sich einem da erschließe. „Die hier auftauchenden Dinge und Erscheinungen sind irgendwie alltäglich und dann doch nicht“, erläuterte er. „Hinter dem unspektakulären Auftritt der Bilder entfaltet sich subkutan eine vielstimmige Bezüglichkeit, die im Abgleich der gezeigten Dinge und Phänomene an die kaleidoskopische Fantastik einer Wunderkammer denken lässt“, so seine Einschätzung.

Besucherin Ursula Makowski aus der Nähe von Hamburg befand es als „toll, wie man hier Künstler fördert“. Beim Betrachten der Cyanotypie auf der Keramikvase meinte sie, dass es ja schon „ein Widerspruch ist, der energetische Fußballer auf so was Empfindlichen“.

Die Ausstellung „Was man von hier aus sehen kann“ von Christian Retschlag ist noch bis zum 22. September in der Heiligenroder Künstlerstätte, An der Wassermühle 5-10, zu sehen. Öffnungszeiten sind freitags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr.