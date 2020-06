Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Auf der Autobahn 1 kurz vor dem Dreieck Stuhr ist es am Sonntag gegen 19.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Auto gegen die Schutzplanke prallte. Laut Polizeiangaben war der Fahrer, ein 29-Jähriger aus Rotenburg (Wümme), bereits ab dem Bremer Kreuz sehr riskant gefahren und durch dichtes Auffahren und Rechtsüberholen aufgefallen. Eben beim Rechtsüberholen habe er zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Dreieck Stuhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen schwarzen Twingo der Marke Renault, verloren, wodurch er nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Außenschutzplanke prallte. Beim Unfall verletzte sich der Fahrer nicht, am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Gegen den 29-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der wiederholten Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Zeugen, denen das aggressive Fahrverhalten des Mannes aufgefallen ist oder die womöglich selbst von dem Fahrer genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefonnummer 0 44 35 / 9 31 60 zu melden.