Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum auf der A 1 ist es am Donnerstag gegen 9.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Sattelzug gekommen. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilt, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Wagen den mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Bremen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 58-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß war das Auto nicht mehr fahrbereit und blieb auf dem Fahrstreifen stehen. Der 58-Jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber von den Beamten später angetroffen werden. Am Auto entstand nach Schätzungen ein Schaden von etwa 8000 Euro, am Sattelauflieger wird er auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter 0 44 35 / 9 31 60 entgegengenommen.