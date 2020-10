Bei dem Unfall wurden fünf Menschen verletzt (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Melchiorshausen. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr an der Kreuzung Melchiorshauser Straße/Bundesstraße 6 in Melchiorshausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, stand eine 45-jährige Mutter mit ihrem Auto an einer roten Ampel. Mit im Wagen waren ihre beiden elf- und zwölfjährigen Kinder. Direkt dahinter wartete ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen ebenfalls auf das Umschalten der Ampel. Infolge einer Unachtsamkeit fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Auto ungebremst auf den Wagen des 56-Jährigen auf. Der Aufprall war so stark, dass die beiden Fahrzeuge schließlich auch den Wagen mit den drei Insassen in den Kreuzungsbereich schoben, berichten die Beamten weiter. Die fünf Verletzten wurden am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt. An allen drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden von zusammen rund 29 000 Euro, wie die Polizei schätzt.