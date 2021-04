Der Notarztwagen kollidierte mit einem Baum. (Feuerwehr)

Stuhr-Seckenhausen. Auf dem Rückweg von einem Einsatz in Brinkum-Nord ist die Brinkumer Feuerwehr am Mittwochmorgen gegen 10.12 Uhr zu einem weiteren Einsatz gerufen worden. Laut Sprecher Christian Meinen war es an der Bundesstraße 322 in Höhe der Straße Weiße Riede in Seckenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Notarzteinsatzfahrzeug gekommen. Die Kräfte der Feuerwehr stellten vor Ort den Brandschutz sicher und kümmerten sich um das Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Zwei leichtverletzte Menschen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet.