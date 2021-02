Bei dem Unfall auf der Autobahn 1 gab es zwei Verletzte (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Stuhr sind am Dienstag um 13.50 Uhr zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei befuhr ein 28-jähriger Wunstorfer mit seinem Auto die A 1 in Richtung Stuhr. Zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr beabsichtigte er, die Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 39-Jährigen, sodass die Wagen seitlich kollidierten. In der Folge bremste der 39-Jährige ab, sodass der 28-Jährige auffuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Das Auto des 28-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Um die Unfallstelle zu räumen, sperrte die Polizei die Fahrbahn kurzzeitig. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.