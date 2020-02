Die Polizei sucht nach dem Verursacher des Unfalls. (POLIZEI)

Stuhr. Der Fahrer eines Transporters hat am Dienstagnachmittag auf der A 1 im Bereich Stuhr einen schweren Unfall verursacht und ist weiter gefahren. Die Autobahnpolizei Ahlhorn ist nun auf der Suche nach dem Unbekannten. Er soll mit seinem Transporter gegen 17 Uhr von einem Parkplatz zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr auf die Fahrbahn Richtung Bremen gefahren sein. Er wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen, beschleunigte stark und legte wegen eines Staus eine Vollbremsung hin. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte laut Polizei darauf noch reagieren und wich nach rechts aus. Einem dahinter fahrenden 50-Jährigen gelang es mit seinem Transporter jedoch nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Er fuhr auf den Anhänger des Sattelzugs auf. Der 43-jährige Fahrer eines nachfolgenden Sattelzugs bremste stark und wich nach links aus, kollidierte allerdings noch mit der rechten Seite seines Gespanns mit dem linken Heckbereich des Transporters des 50-Jährigen. Die Sattelzugmaschine wurde an der rechten Seite beschädigt. „Durch diese und die vorausgegangene Kollision mit dem Sattelanhänger entstand am Transporter wirtschaftlicher Totalschaden“, heißt es von der Autobahnpolizei. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbehelligt fort. Laut Polizei handelt es sich um einen roten Transporter mit niederländischem Kennzeichen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 34 000 Euro. Die A 1 war in Richtung Bremen halbseitig gesperrt. Währenddessen bildete sich ein Rückstau von etwa fünf Kilometern Länge. Die Sperrung bestand bis 20 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum unfallflüchtigen Fahrer des Transporters oder zum Hergang geben können, bittet die Polizei, sich mit ihr unter der Rufnummer 0 44 35 / 9 31 60 in Verbindung zu setzen.