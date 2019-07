Wegen des Unfalls mit zwei Leichtverletzten musste der linke Streifen der A 1 gesperrt werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr eine 34-Jährige mit ihrem BMW auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Bahn in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum hatte sich baustellenbedingt ein Stau gebildet, was die Frau aus Wilhelmshaven übersah. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf den bereits stehenden VW eines 31-jährigen Hamburgers auf. Dieser wurde auf den ebenfalls stehenden VW eines 34-jährigen Mannes aus Wildeshausen und dieser wiederum auf den stehenden Ford eines 54-jährigen Delmenhorsters geschoben. Der 31-jährige Hamburger und seine 33-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Hamburg, wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und klagten über Schmerzen im Oberkörper. Der BMW der Unfallverursacherin und der VW aus Hamburg waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden an allen vier Autos beziffern die Beamten auf 36 000 Euro. Bis zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden, was zu einem zusätzlichen Stau führte.