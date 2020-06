Die Polizei weist daraufhin, dass die Aufbewahrung der Schutzmaske am Innenspiegel gefährlich ist (Symbolbild). (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Die durch die Corona-Pandemie eingeführte Mund-Nase-Bedeckung führt bei vielen Autofahrern im Straßenverkehr zu sorglosem Verhalten. Wie die Polizei berichtet, hängen bei einigen Menschen die nicht genutzte Mund-Nase-Bedeckung während der Fahrt öfter an den Innenspiegeln. Was von vielen Autofahrern vielleicht als bequem zu erreichender Aufbewahrungsort gedacht ist, birgt aber eine mitunter große Unfallgefahr: Die am Innenspiegel baumelnde Maske schränkt das Sichtfeld des Fahrzeugführers nicht unerheblich ein, heißt es seitens der Polizei. Insbesondere schwache Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, spielende Kinder oder Radfahrer können dadurch leichter übersehen werden. Auch die Motorradfahrer erfahren dadurch eine erhöhte Gefährdung, da sie ohnehin aufgrund ihrer oftmals schmalen Silhouette sehr spät wahrgenommen werden. Die Polizei Diepholz weist in diesem Zusammenhang auch nochmal darauf hin, dass laut Straßenverkehrsordnung das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen während der Fahrt nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist.