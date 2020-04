Die Polizei hat den Unbekannten bislang nicht ausfindig machen können (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Eine 57-Jährige ist in ihrem Haus in Kuhlen am Sonntagnachmittag auf einen mutmaßlichen Einbrecher gestoßen. Die Frau war im Garten ihres Hauses an der Schwäbisch-Hall-Straße, als sie den Mann durch ein Fenster sah. Als sie zum Haus zurückkehrte und den Mann ansprach, gab dieser an, nach seiner Tochter zu suchen. Anschließend sei er zu Fuß verschwunden, teilt die Polizei mit. Die Frau hatte die Terrassentür offen gelassen und im Garten gearbeitet. Der Mann verschwand ohne Diebesgut. Eine Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.