Lästig – und oft unzulässig: Telefonwerbung nervt meist. (Oliver Berg/DPA)

Wer kennt es nicht? Der Briefkasten quillt vor Werbung über, das Mailpostfach ist ständig mit Werbenachrichten überflutet und gelegentlich melden sich sogar Unternehmen zu Hause telefonisch zu den unpassendsten Momenten, um ihre neuesten Produkte und Dienste anzupreisen. Viele sind der Werbeflut schon längst überdrüssig, und schnell drängt sich deshalb die Frage auf: Was ist eigentlich erlaubt, was kann ich gegen den Werbeterror tun?

Das Wichtigste vorweg: Wer keine Werbung bekommen möchte, muss auch keine Werbung dulden. Schön wäre es, wenn man sich allein auf diese Aussage gestützt sämtlicher Werbeflut mit einem Mal entledigen könnte. Im Detail muss allerdings, wie so oft, zwischen den verschiedenen Werbewegen unterschieden werden.

Der für viele schlimmste, weil aufdringlichste Fall von Werbung ist der Anruf über das Telefon. Hier stellen sich rechtlich deshalb auch die höchsten Hürden, so ist Telefonwerbung gegenüber Verbrauchern nur mit ausdrücklicher Einwilligung zulässig. Das steht so sogar eindeutig im Gesetz – genau genommen in Paragraf 7 UWG. „UWG“ steht für „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“. Sollte also wieder einmal ein Unternehmen bei Ihnen anrufen, um Produkte oder Dienste zu bewerben und haben Sie vorher nicht in diesen Anruf eingewilligt, handelt es sich um unzulässige Werbung. Selbst Kundenzufriedenheitsbefragungen oder „Rückholaktionen“ (also das Offerieren neuer Angebote nach erfolgter Kündigung) sind dabei oft schon als Werbemaßnahmen auszulegen. Teilen Sie dem Anrufer ruhig mit, dass Sie nicht angerufen werden wollen und auch gar nicht hätten angerufen werden dürfen. Nach der Erwähnung des Worts „Datenschutzgrundverordnung“ sollten Sie eigentlich Ruhe haben. Wenn auch das nicht hilft, weisen Sie auf „Paragraf 7 UWG“ hin. Spätestens dann dürften Sie in nahezu jedem Callcenter auf der Liste der nicht anzurufenden Telefonnummern landen.

Aber wie ist es, wenn Unternehmen anrufen und behauptet wird, Sie hätten sich bei Vertragsschluss oder über ein Gewinnspiel im Kleingedruckten doch mit telefonischer Werbung einverstanden erklärt und vielleicht sogar irgendwann einmal ein entsprechendes Formularkästchen angekreuzt, ohne sich jetzt noch daran erinnern zu können? Egal, denn hier schafft der Satz Abhilfe: „Ich möchte in Zukunft nicht zu Werbezwecken kontaktiert werden.“ Jeder weitere Anruf würde dann einen Verstoß darstellen, gegen den man sich gerichtlich oder mit Hilfe von Verbraucherzentralen oder Datenschutzaufsichtsbehörden wehren kann. Darauf kann dann im selben Atemzug ebenfalls guten Gewissens hingewiesen werden. Etwas weniger streng sind die Auflagen für echte Marktforschungsunternehmen. Aber auch hier reicht ein Hinweis, nicht mehr kontaktiert werden zu wollen aus, um für die Zukunft Klarheit zu schaffen, was ungewollte Telefonanrufe angeht.

Wie ist es mit Postwerbung? Leider ist Werbung per Post nicht per se unzulässig. Allerdings reicht das Schild „Bitte keine Werbung“ auf dem Briefkasten aus, um dem Erhalt von Werbung, die als solche erkennbar ist, zu verhindern. Sollte die Werbung allerdings per persönlich adressiertem Brief zugestellt werden, so sollte man sich direkt an das werbende Unternehmen wenden und darauf hinweisen, dass man in Zukunft keine Werbepost mehr bekommen möchte. Dem muss dann nachgekommen werden – andernfalls liegt wieder ein Rechtsverstoß vor, der geahndet werden kann.

Und wie ist es bei Werbung per E-Mail? Auch hier gelten ähnliche Grundsätze. So dürfen Firmen, mit denen man noch nie einen Vertrag hatte, ohne Einwilligung des Empfängers keine Werbemails versenden. Aber auch Unternehmen, mit denen man einen Vertrag hatte oder hat, dürfen ungefragt eigentlich keine Werbemails zuschicken. Allerdings gibt es an dieser Stelle im Gesetz eine kleine Ausnahme: Erfolgte zu Beginn des Vertragsschlusses ein ganz bestimmter Hinweis auf die Werbenutzung, darf ein Unternehmen Werbung für ähnliche Produkte oder Dienstleistungen an seine Kunden doch per E-Mail senden. Aber auch hier hilft ein Widerspruch. Wie man diesen leicht erklären kann, muss sogar in jeder Werbemail beschrieben werden.

Fazit also: Insgesamt ist der gesetzliche Schutz vor ungewollter Werbung eigentlich schon sehr hoch. Werbung gegen den erklärten Willen des Verbrauchers darf es in keinem Fall geben. Soweit Unternehmen sich nicht an diese Spielregeln halten, können Verbraucher sich mit Hilfe von Verbraucherzentralen oder Datenschutzaufsichtsbehörden sowie letzten Endes auch den Gerichten wehren. Dass es in der Praxis tagtäglich leider immer noch zu so viel überflüssiger Werbung kommt, dürfte auch daran liegen, dass sich viele Verbraucher ihrer zahlreichen Rechte nicht bewusst sind und diese deshalb nicht geltend machen können. Zumindest zurzeit versagt der Verbraucherschutz aber noch dort, wo Werbemails nicht von europäischen Unternehmen stammen oder bewusst keinen echten Absender nennen, gegen den man sich zur Wehr setzen könnte. Hier hilft in der Praxis dann leider oftmals nur ein gut konfigurierter Spam-Filter.

Zur Person

Die Experten

Vor dem Hintergrund von Datenklau und Datenschutz beleuchten sie im WESER-KURIER alle zwei Wochen Themen der digitalen Welt. Der Weyher Dennis-Kenji Kipker (32) ist unter anderem als Vorstandsmitglied bei der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz tätig, der Stuhrer Volljurist Sven Venzke-Caprarese (40) arbeitet als Prokurist und Justiziar bei dem Bremer Unternehmen Datenschutz Nord.