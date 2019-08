Fred leidet an Katzen-Aids, darf also nur Kontakt zu ebenfalls erkrankten Artgenossen haben. In einer Wohnung mit abgesichertem Balkon würde sich der treue Begleiter wohlfühlen. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. In einem kleinen Raum in der Arche Noah wartet derzeit Kater Fred. Sein jetziges Zuhause ist das Brinkumer Tierheim. „Fred ist ein Fundtier. Wir können nicht sagen, wie er vorher gelebt hat“, erzählt Mitarbeiterin Monique Gawronski. Der Kater wird aber auf sechs bis acht Jahre geschätzt. Fred leidet an Katzen-Aids, sodass er nur mit Artgenossen Kontakt haben sollte, die das gleiche Leiden haben. Daher solle man den Kater in der Wohnung halten, bei der es auch einen gesicherten Balkon gibt.

Fred wird von den Mitarbeitern nicht nur als unkompliziert und schmusebedürftig angesehen, sondern wird auch als sehr menschenfreundlich wahrgenommen. „Er ist in jeglicher Situation lieb“, sagt Gawronski. „Jetzt wartet der kleine Kater nur noch darauf, dass jemand kommt.“ Fred ist kastriert.

Weitere Auskünfte zu Fred gibt es im Tierheim Arche Noah, Rodendamm 10 in Brinkum. Die Mitarbeiter sind montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 04 21 / 89 01 71 zu erreichen. Das Tierheim hat zudem dienstags bis freitags von 15 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.tierheim-arche-noah.de.