Unter dem Motto "Unser Dorf hat Zukunft" beteiligen sich jährlich Dörfer mit bis zu 3000 Einwohnern an dem Wettbewerb. (LANDKREIS DIEPHOLZ)

Landkreis Diepholz. Der Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird erstmals seit Langem in diesem Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der anhaltenden Beschränkungen der sozialen Kontakte zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus kann der geplante Wettbewerb laut Mitteilung der Kreisverwaltung in diesem Jahr nicht durchgeführt werden und wird stattdessen in das nächste Jahr verschoben.

„Auch die Dörfer sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Eine ausreichende Vorbereitung in den einzelnen Gruppen ist daher kaum noch möglich und auch nicht zumutbar“, erklärt Landrat Cord Bockhop die Entscheidung. „Doch diese Krise zeigt uns auch, wie wichtig Zusammenhalt, Miteinander und regionales Selbstverständnis auf Dorfgemeinschaftsebene sind. Ich bin mir sicher, dass die Ideen, Leitbilder und Handlungskonzepte der Dörfer in den nächsten Jahren wichtiger denn je sein werden.“

Daher ruft der Landkreis Diepholz schon jetzt zur Teilnahme im nächsten Jahr auf und hofft, dass die bereits angemeldeten Dörfer ihre Bewerbungen aufrechterhalten und sich auch 2021 in den Wettbewerb einbringen werden. Die Termine und die Bereisungszeiten werden ähnlich bleiben. Auch bisher nicht angemeldete Dörfer können sich dann noch bewerben. Weitere Informationen zu dem kreisweiten Wettbewerb erteilt beim Landkreis Diepholz Anne Flenker. Sie ist telefonisch unter der Rufnummer 0 54 41 / 9 76 12 98 oder per E-Mail an anne.flenker@diepholz.de erreichbar.