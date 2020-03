Über den Fachkräftemangel haben wir schon mehrfach gesprochen. Wie schwer ist es gerade für einen ländlicheren Landkreis wie Diepholz, mit Städten wie Bremen um Fachkräfte zu konkurrieren?

Das liegt ein bisschen daran, was für Menschen man akquiriert. Wenn wir mal schauen, dass wir zum Beispiel namhafte Betriebe der Automobilzuliefererindustrie im Süden unseres Landkreises haben, dann stellen wir schon fest, dass auch die es noch schaffen, Fachpersonal zu bekommen, obwohl sie sehr weit entfernt sind von Bremen. Das machen sie über verschiedenste Dinge: Dass gut bezahlt wird, Rahmenbedingungen die gut sind. Es ist aber auch so, dass von den Menschen, die zu uns kommen, der ländliche Raum mit seinen Vorteilen geschätzt wird. Die Lebensqualität für junge Familien ist vor den Toren der Metropolen besonders hoch. Diepholz liegt auch noch vor den Toren Bremens. Das muss man sich vor Auge führen. Man tut immer so, dass Diepholz so weit weg von Bremen ist, Diepholz ist eher nach Osnabrück orientiert, aber trotzdem auch nicht weit von Bremen. Wenn Sie das jemandem in Frankfurt oder in München erzählen, dass es eine Stunde weg ist, dann ist das kein Problem. Diese Qualitäten, die man bei der Kinderbetreuung, der Gesundheitsversorgung, Internet und Breitband hat, das sind Dinge, die wir haben wollen und an denen wir arbeiten. Wenn Arbeitskräfte dann die Frage stellen, ob der Schulweg in Bremen nicht kürzer ist oder man nicht in Bremen nicht sogar zu Fuß zum Kindergarten gehen kann, antworte ich gerne mit Gegenfragen. Möchten Sie wirklich, dass ihre Kinder auf einem Schulhof in der Pause ganz ohne Bäume und andere Pflanzen spielen? Oder auf einem asphaltierten Spielplatz oder einem nicht vorhandenen Spielplatz oder einem mit Hundekot verschmutzten Spielplatz, oder doch besser auf diesem herrlich gelegenen Spielplatz in der Neubausiedlung in Bruchhausen-Vilsen, in Martfeld, in Rehden oder wo auch immer. Dann muss man die Eltern nicht lange fragen. Die Qualität bei uns ist eindeutig besser.

Die duale Ausbildung, die wir gerne machen würden, soll den Fachkräftemangel dadurch vermindern, dass wir eine attraktive Ausbildung haben. Bisher war es so, dass die Erzieherinnen und Erzieher ihre Ausbildung selber bezahlt haben. Bei der dualen Ausbildung ist es so wie bei jeder dualen Ausbildung. Der Ausbildungsbetrieb zahlt etwas für die Ausbildung und der Schulbesuch ist kostenlos. Das war vorher anders. Das zweite ist, wenn das Ganze regional bezogen ist, also in unser Berufsschulsystem eingebunden ist, dann ist das ein deutliches Signal wie bei unseren Pflegekräften, dass wir Schwerpunkte setzen. Ich muss also nicht nach Lüneburg fahren, um ein Fachhochschulstudium zu machen, sondern ich kann das hier auch. Die Qualität ist dadurch auch gewährleistet. Das liegt daran, dass die theoretischen Ausbildungszeiten an einer Hochschule mit Semesterferien in einem vierjährigen Studium genauso sind wie die Schulzeiten in den dreijährigen Bereichen. Es nutzt uns auch nichts, dass jede Erzieherin oder jeder Erzieher oder jede Frisörin oder Frisör irgendwann mal seinen Bachelor hat. Unsere duale Ausbildung ist hochwertig und da beneiden uns viele Staaten drum. Wie nachher die Bezahlung ist, ist eine andere Sache. Das muss auch nichts damit zu tun haben, ob ich irgendwas studiert habe und vielleicht viel theoretisches Wissen habe, das ich aber praktisch nicht anwenden kann. Die duale Ausbildung verbindet das Ganze. Ich glaube, dass wir damit einen guten Weg haben.

Bei den Erzieherinnen und Erziehern gab es in den vergangenen Jahren einen riesigen Gehaltssprung – immer noch zu wenig. Den finden Sie in der Pflege aber nicht wieder. Weil alle Jahre wieder, wenn Verdi streikt, dann streiken nicht die Altenpflegerinnen und nicht die Krankenpflegerinnen, sondern die Erzieher und dafür haben sie ihren Bonus erhalten. Hinzu kommen die Tagespflegepersonen. Die werden teilweise sehr stark angenommen. In Lemförde sind es fast 60 Tagesmütter. Wenn jede Tagesmutter ein bis fünf Kinder begleitet für einen halben oder für einen ganzen Tag, dann kommen sie auf 150, 200 Kinder, die damit betreut werden. Das ist wie eine eigene Säule. Da haben wir auch ein System aufgebaut mit Rahmenbedingungen wie Altersvorsorge und Fortbildungen. Gerade für Menschen mit Schichtdienst sind Tagesmütter deutlich flexibler.

Geht‘s denn noch besser? Die Frage ist, welche Themen hatte man und hat man zukünftig, die miteinander verbinden. Man hat uns sehr sehr deutlich signalisiert, dass eine Versorgung des Umlandes im Gesundheitsbereich durch das Krankenhaus Links der Weser zwar stattfindet, dass das aber mehr eine Good-Will-Aktion ist. Da haben wir uns vom niedersächsischen Oberzentrum Bremen etwas anderes versprochen. Das ist auch ein Grund, warum wir ein eigenes Krankenhaus bauen. Es gibt sicherlich auch andere Dinge, mit denen man ins Gespräch kommen könnte. Stichwort Wasser. Man hat zwar Wasser aus der Weser, aber man möchte lieber Wasser aus dem Landkreis Diepholz haben. Wir müssen uns sicherlich über Ausgleichsflächen für die Bauaktivitäten in Bremen unterhalten. Und ob es wirklich eine Einbahnstraße ist, dass wir in Bremen arbeiten dürfen oder ob nicht auch viele qualifizierte Arbeitnehmer zurückkommen sollten. Ich habe mich immer schwer getan mit der Begrifflichkeit des Umlandes. Ich habe mich nie, ob als Bürgermeister von Stuhr oder jetzt als Landrat, als Umland von Bremen empfunden. Entweder sind wir eine Region, dann bin ich aber nicht jemand, der wartet, was von der Bremer Stadtmauer runterfällt. Das hat mit Kooperation und Augenhöhe zu tun. Andreas Bovenschulte hat, glaube ich, bei aller Kompetenz, die er immer schon gehabt hat und mitgebracht hat, etwas in der kommunalen Zeit in Weyhe über Zusammenarbeit gelernt. Darauf setze ich schon.

More Moor, also mehr Moor. Wir haben im Kreistag schon die Information zu hören bekommen, dass wir durch die Sanierung unserer Gebäude in den letzten Jahren die Situation haben, dass wir etwa in vier Jahren so viel CO2 einsparen, wie wir leider immer noch durch die Verbrennung von Gas im Jahr produzieren. Wir haben Wärme-Contracting gemacht, das heißt, dass wir nicht nur auf den Preis geschaut haben, sondern auch darauf, dass es regenerative Energien sind. Bei Heizungsanlagen für Großgebäude haben wir eine Firma, die nur Holzpellets aus der Region verwendet. Wir machen auch ein bisschen was mit Elektroautos. Den Versuch machen wir mit. Ich habe das auch privat mal mitgemacht. Alles nice to have. Aber das ist so ein bisschen wie bei Fridays For Future, wenn man jetzt zu Hause bei der Familie darauf achtet, dass man kein Gemüse mehr in Plastikfolie kauft.

Das finde ich total toll, ja. Aber wenn wir ein bisschen ernsthafter sein wollen, müssen wir ein bisschen größere Schritte machen. Da ist aus meiner Sicht für uns der größte Schritt das Moor. Die Moorflächen zu arrondieren, zurecht zu tauschen und wieder zu vernässen. Das Land sollte fördern, dass wir die Birken in den Mooren wegbekommen, dass wir die Schäfereien dazu bekommen, dass wir nicht mehr mit großen Baggerfahrzeugen das Moor wieder rekultivieren, sondern, dass wir das Ganze wieder mit Schafen beweiden können, dass da ein Kreislauf draus wird. Man kann immer noch mehr machen, aber man kann sich auch verzetteln. Ich lege Wert darauf, dass das Thema Moor im Landkreis Diepholz und das Thema Sanierung von Gebäuden nicht erst seit einem Jahr ein Thema ist und nicht erst gekommen ist, weil irgendjemand auf der Straße demonstriert. Das hat der Landkreis schon lange auf der Fahne. Ich bin Christ und als Christ habe ich eine Vorstellung davon, was Verschwendung bedeutet. Ich komme nicht gleich in die Hölle, weil ich etwas verschwende. Aber ich glaube an meine Verantwortung für die Schöpfung. Und dazu gehört es, Verschwendung kritisch zu sehen und sie zu vermeiden. Wenn ich Moor abbaue oder Flächen versiegele, obwohl das gar nicht nötig ist, dann ist das Verschwendung und immer wenn ich etwas verschwende, was uns der liebe Gott mitgegeben hat, dann ist das auch schädlich für die Umwelt.

Da bin ich zwiegespalten. Wir brauchen eine gewisse Grundstruktur. Die Energieversorger bauen da etwas auf. Ich denke, da ist die Kompetenz auch richtig aufgestellt. Wir haben jetzt eine Diskussion, die weg von E-Mobilität, hin zur Wasserstofftechnologie geht, worum wir uns schon länger gekümmert haben. Bei Wasserstoff gehen wir davon aus, dass das Tankstellenverhalten der Bürger so bleibt, wie es ist. Warum man so wenig Stromtankstellen an normalen Tankstellen hat, ist auch klar: Weil man dann extra Leitungen hinlegen muss. Bei den Wasserstofftankstellen ist das anders. Ich brauche einfach nur einen Tank und eine Säule. Dann müssen wir sehen, wo die Standorte dafür sind. Ich sehe es nicht als Aufgabe des Landkreises, das flächendeckend zu lösen. Wir überlegen aber schon, die Tankstellenstruktur dahingehend zu prüfen, ob wir irgendwo Lücken haben. Ich würde das gerne in der nächsten Förderperiode der EU mit Fördermitteln angehen.

Zur Person

Cord Bockhop

ist seit dem Jahr 2011 Landrat des Landkreises Diepholz. 2019 wurde er mit großer Mehrheit wiedergewählt. Nachdem es im ersten Teil des Interviews vor allem um das neue Krankenhaus ging, sind nun andere Themen an der Reihe.