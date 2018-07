Autos können die Unterführung nicht passieren. (Janina Rahn)

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Autobahn 1 wurde an der Unterseite der Unterführung an der Steller Straße ein Trag- und Schutzgerüst angebracht. Dieses Gerüst wird in der Zeit von Mittwoch, 11. Juli, 8 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 13. Juli, 14 Uhr, demontiert. "Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der Steller Straße erfolgen", berichtet Jürgen Brinkmann von der Stuhrer Gemeindeverwaltung. Motorisierte Verkehrsteilnehmer können daher die Steller Straße in dieser Zeit nicht befahren, Radfahrer und Fußgänger erhalten die Möglichkeit, den Tunnel zu nutzen, teilt der Gemeindemitarbeiter weiter mit. Für weitere Fragen zur Verkehrsführung steht Brinkmann unter der Rufnummer 04 21 / 5 69 51 03 zur Verfügung.