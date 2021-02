Die Klassenzimmer im Landkreis Diepholz bleiben auch am Dienstag weitgehend leer (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz fällt witterungsbedingt der Präsenzunterricht auch an diesem Dienstag, 9. Februar, für alle Schüler an allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die notwendige Betreuung findet statt, es erfolgt jedoch keine Schülerbeförderung. Die Schüler können am Distanzunterricht teilnehmen, so Kreis-Sprecherin Mareike Rein weiter.