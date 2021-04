Patrick Hackmann (von links), Uta Klagge und Michael Beier wurden zum Vorstand des Eine-Welt-Forums der KGS Leeste gewählt. (Antonia Blome)

Weyhe. Schüler in Mosambik, Mädchen in Guatemala oder Flüchtlinge im Libanon - der Verein Eine-Welt-Forum Weyhe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste hilft Menschen in verschiedenen Teilen der Welt. Seit Ende März dieses Jahres hat der 30-köpfige Verein einen neuen Vorstand: Uta Klagge wurde bei der Jahreshauptversammlung zur Vorsitzenden gewählt, Patrick Hackmann ist als ihr Stellvertreter und Michael Beier als Rechnungsführer tätig. Die drei Lehrer der KGS blicken auf erfolgreiche Projekte zurück, haben aber auch neue Pläne formuliert.

„Das Eine-Welt-Forum ist in Weyhe ein fester Begriff, wenn es um Wohltätigkeit geht“, sagt Uta Klagge. Im Jahr 1992 entstand der Verein aus der Motivation vieler Schüler, Menschen in dem ostafrikanischen Staat Mosambik mit Spenden zu unterstützen. Seit der Gründung seien durch 17 Benefizläufe unter dem Namen „Run For Help“ insgesamt mehr als 550.000 Euro erlaufen worden, hinzu kämen Basarerlöse sowie private Spenden.

Von 2015 bis 2018 unterstützte der Verein das Flüchtlingslager Beddawi im Libanon und finanzierte für Kinder hunderter syrischer Familien Unterricht und Therapie. Zu den wichtigsten Projekten bis zum Jahr 2015 gehören außerdem verschiedene Schulbauprojekte in Mosambik. Durch die Spenden konnten eine Kinderkrippe sowie elf Grundschulen errichtet werden. „Am stolzesten sind wir aber auf unser größtes Projekt, den Bau des Sekundarschulzentrums mit Internat und Lehrerhäusern in dem mosambikanischen Ort Ressano Garcia“, informiert Uta Klagge. Die Schule und das Internat, das täglich etwa 1000 Schüler besuchen würden, wurden im vergangenen Jahr als beste der Region ausgezeichnet.

Zu den Zukunftsplänen gehört insbesondere die weitere Unterstützung des Sekundarschulzentrums. „Vom Land selbst gibt es kaum finanzielle Hilfe für die Schulen“, sagt Klagge. Im Jahr 2020 ermöglichte das Eine-Welt-Forum die Sanierung des Wasserversorgungssystems, welches Grundvoraussetzung zur Weiterführung des Schulbetriebs war. Andere Schulen hätten dagegen schließen müssen, da kein staatliches Geld für eine solche Sanierung zur Verfügung gestanden habe.

Dabei seien gerade diese Einrichtungen von großer Bedeutung: „Es braucht Sekundarschulen, damit Kinder nach der Grundschule eine berufliche Perspektive haben und nicht zum Beispiel schmuggeln oder sich prostituieren“, sagt Patrick Hackmann. Während der Pandemie ist der Run For Help nicht möglich, weshalb der Verein einen großen Spendenaufruf in Weyhe plant. „Wir sind nun wieder auf der Suche nach Spenden, damit dieses tolle Projekt nicht stoppen muss“, sagt Klagge. Geplant seien Renovierungen im Internat und den Lehrerunterkünften. Das Geld fließt laut dem Verein eins zu eins in die Projekte. Auch jetzt könne bereits für das Projekt gespendet werden.

Im Jahr 2018 richtete der Verein seinen Blick auf einen anderen Kontinent: In dem guatemaltekischen Ort Lanquín betreibt das Eine-Welt-Forum bis heute ein Bildungsprojekt für indigene Schülerinnen zwischen zwölf und 15 Jahren. „Die Mädchen dort sind arm, Rassismus ausgesetzt und haben nicht denselben Stellenwert wie Männer“, schildert Patrick Hackmann die Situation. „Das verhindert, dass sie Berufe ergreifen können, mit denen sie eine Familie ernähren können.“ Zehn Stipendiatinnen, die die weiterführende Schule besuchen, erhalten von dem Verein Unterstützung zur Finanzierung von beispielsweise Schulkleidung und -geldern, Materialien oder PC-Schulungen. „Die Finanzierung aller Projekte findet durch Run For Help sowie zusätzliche Spenden statt“, sagt Hackmann. Bei dem neuesten Lauf im Jahr 2019, an dem die Grundschulen Leeste und Erichshof sowie die beiden Kooperativen Gesamtschulen Kirchweyhe und Leeste teilnahmen, seien 47.000 Euro für das Bildungsprojekt zusammengekommen.

Während der Pandemie habe sich die schulische Situation in Lanquín allerdings verschärft. Ein Großteil der Schulen habe im vergangenen Jahr seine Türen geschlossen, es seien zwar Bildungsprogramme im Fernsehen gelaufen, doch Homeschooling sei für die Schüler aufgrund fehlender Internetzugänge kaum möglich gewesen. „Die Situation der Familien war durch erhöhte Arbeitslosigkeit noch schwieriger“, teilt der Verein außerdem mit. Seit Januar dieses Jahres haben die Schulen wieder geöffnet und die Mitglieder hofften auf eine Verbesserung der Situation.

Zukünftig sollen zehn weitere Stipendiatinnen aus Guatemala aufgenommen werden. Ziel sei außerdem, den Mädchen einen wöchentlichen Internetzugang in der Schule zu ermöglichen. „Wir wünschen uns, dass unsere Schüler an der KGS in der Zukunft Kontakt zu den Stipendiatinnen aufnehmen können“, sagt Hackmann. Ziel des Vereins sei schließlich auch, Schüler für solidarisches Handeln zu sensibilisieren.

Weitere Informationen

Die Kontaktaufnahme mit dem Verein Eine-Welt-Forum Weyhe ist über die E-Mail-Adressen uta.klagge@kgs-leeste.eu und patrick.hackmann@kgs-leeste.eu möglich.